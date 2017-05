Tasub teada: kuidas teha aed puugikindlaks

Enne aia puugikindlaks tegemist võiks välja uurida, kas puugid seal üldse pesitsevad, kirjutab Consumer Reports. Selleks võta umbes 15x15-sentimeetrine riidelapp, seo see puutoika otsa ning käi sellega läbi pikema muruga kohad, varjualused, puudealused jm. Puugid võivad end kinni haakida kanga külge ning sellega saadki teada, kas aias peab alustama puugitõrjet või mitte. Kuidas aga puuke veel kodust eemal hoida?

Hoia muru lühikesena. Puugid eelistavad pesitseda pikema ja nende jaoks varjulisema rohu sees. Lühikeseks niidetud muru, kuhu paistab pidevalt päike peale, neile meelepärane ei ole. Korja ka niidetud muru jäägid aiast ära, et puugid sinna elama ei asuks.

Kärbi pikki taimi ja umbrohtu. Puukidel on komme ronida pikkade rohukõrte või taimede tippu ning haakida end sealt kellegi külge, olgu selleks koer, kass või inimene. Kui hoiad aia umbrohust vabana, on ka šansid puugi saamiseks veidi väiksemad.

Likvideeri puukide elupaigad. Nendeks on just igasugused muru ja lehtede hunnikud. Vahel jäetakse näiteks puulehed maha murule, et need seal iseenesest laguneks või murule n-ö toiduks oleks või unustatakse lihtsalt (lehe)hunnik aianurka. Kui elad puukide osakaalult rikkalikus kohas, siis peaksid neist vabanema. Põhimõte on see, et mida puhtam aed on, seda parem.

Võta kasutusele äärmuslikumad meetmed. Kui eelnevad meetmed on pigem puukide peletamiseks, siis kuidagi peab neist ka aias lahti saama. Puugitõrjevahendiga terve aia üle pihustamine on olenevalt selle suurusest üsna kulukas ja (laste) tervisele pigem ohtlik. Seepärast tuleks puukidele läheneda sihikindlamalt. Näiteks mujal maailmas kasutatakse kartongist torusid, mis on täidetud permetriiniga immutatud puuvillapallidega. Hiired tassivad vedelema jäetud puuvilla oma pesadesse ning permetriin imbub sealt nende karvkatte sisse. Kuna just hiired on paljude puugivastsete n-ö esimeseks toidukorraks ja edasikandjaks, siis permetriin hävitab nad kohe alguses. Hiirtel on oluline roll just puukborrelioosi edastustsüklis, mistõttu tasub võimalik mürgitamine siduda just nendega. Permetriini sisaldavad ka koertele mõeldud puugitõrjed, mis tähendab, et kui puuk end koera külge haagib, siis tema verest puuk toituda ei saa.