11 asja, mida teha õhtul enne tööintervjuud

Mida teha õhtul enne tööintervjuud, et hommikul saaksid rahulikult oma toimetusi teha ning vestluseks valmis olla?

Vali välja riided. Isegi kui sa seda igapäevaselt ei tee, siis töövestlusele eelneval õhtul võiks üle vaadata, et püksid ja kingad sobiks kokku, kõik riided oled triigitud ja plekkideta, kirjutab The Muse. Nii tehes oled hommikul mureta ega pea kappides tuuseldama, et korralikke riideid üksteisega kokku sobitada.

Paki asjad kokku. Mõtle, mida vestlusele minekuks vajad ning pane vastavad asjad juba valmis. Kui töökoht on kaugemal kui kümneminutiline autosõit või pead liikuma ühistranspordiga, võta igaks juhuks kaasa ka asjad, millega saad enda välimust vajadusel korrastada.

Vaata üle vestluse toimumise koht ning tee selgeks, kuidas sinna saada. Google Maps on abiks, et jõuaksid kindlasti õigesse kohta ja seda ka piisava ajavaruga. Hilinemine pole viisakas ning seda ei taha esmakohtumisel potentsiaalse tööandjaga keegi teha.

Mõtle läbi vastused tähtsatele küsimustele. Tööandja küsib kindlasti, mis on sinu ettekujutus tulevasest töökohast, miks nad peaksid just sind valima ning mis on sinu tugevad ja nõrgad küljed. Kui oled eelneval päeval juba «kodutööd teinud», siis on ka vastused levinud küsimustele selgemad ja läbimõeldud ega jäta sind jänni.

Uuri ettevõtte ja intervjueerijate tausta. Kui tead vestluse läbiviija nime, siis võid üle vaadata, kes ta ettevõttes täpsemalt on ning mis võiksid olla tema ülesanded. Paha ei tee ka selle välja uurimine, millised projektid sel isikul või ettevõttel parasjagu tegemisel on. Samuti tee selgeks, millega ettevõte tegeleb, milline on nende fookus, kes on kliendid jm.

Prindi välja oma CV. Enamasti on vestluse läbiviijal sinu CV käepärast, kuid kui peaks juhtuma vastupidine, siis saad talle selle kohe ulatada ning kumbki teist ei pea oma aega raiskama CV otsimisele. Kui sa pole oma CV-d hiljuti muutnud, siis võiks ka üle vaadata, mis seal täpsemalt kirjas on ning kas mõni detail võis tööandjas küsimusi tekitada.

Mõtle välja, mida teed hommikusöögiks. Tühi kõht võib töövestluse rikkuda, sest oled näljane ja tüdinenud. Seepärast tee kindlaks, et sul on kodus piisavalt toiduaineid maitsva ja toitva hommikusöögi valmistamiseks.

Valmistu halvimaks. Halbu asju juhtub ikka – vihma hakkab sadama, liiklus on tavapärasest tihedam, möödasõitev auto pritsib riietele pori jne. Kui paari asja ei saa ennetada, siis nii mõndagi saab ise ära hoida. Seepärast pane äratuskell pigem varasemaks ning jäta endale aega hommikusteks toimetuseks. Kui kardad tihedat liiklust, siis välju pigem kümneminutilise ajavaruga. Kui pead vestlusele minema oma tööaja arvelt praeguses töökohas, mõtle samuti hea vabandus välja – arsti juures läks kauem aega, liiklus oli umbes, enesetunne oli halb vms.

Valmista spikker. Igaks juhuks võid endale üles kirjutada olulisemad faktid ettevõtte kohta või küsimused, mida tahaksid neilt ise küsida. See aitab ka juhul, kui saabud kontorisse ning vestluse läbiviijate nimed on täiesti meelest läinud. Vaata märkmed vahetult enne saabumist üle, et kõik oleks värskelt meeles.

Pane äratuskell valmis. Või isegi mitu kordust – parem karta kui kahetseda.

Maga piisavalt. Kui oled mahuka eeltöö juba ära teinud, siis heida puhkama ning maga ennast välja, et järgmisel päeval ergas olla. Lülita õhtul juba varakult telekas ja arvuti välja ning ära unusta ennast enne uinumist telefonisse sotsiaalmeedias surfama.