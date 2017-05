Viis märki sellest, et sind ootab ees edukas elu

1. Sa tunned rõõmu teiste saavutuste ja edu üle. Edukad inimesed hindavad meeskonnatööd ning teavad, et nemad ei pea alati esiplaanil olema ega saagi alati kõike ise ära teha, kirjutab Business Insider. Seepärast on neil hea meel meeskondlike võitude ja ka teiste edukate tegemiste üle.

2. Sa otsid järjepidevalt uusi kogemusi. Uute teadmiste ja kogemuste järele janunemine hoiab meele erksana, teeb rõõmu ning võimaldab sul inimesena kasvada ja areneda. See omadus saab viia üksnes edukuseni.

3. Sa ei mõtle töö ja eraelu tasakaalustamisele, vaid lihtsalt elule. Edukad inimesed leiavad viisi, kuidas pere või partnerit enda tegemistesse ja elustiili kaasata, mitte ei püüa neid tingimata oma tööasjadest eemal hoida. Samamoodi ei pea nad tööaja arvelt otsima aega perega olemiseks, sest asjad kulgevad lihtsalt loomulikult.

4. Sa tead, et edu kestab põgusalt, ent väärikus igavesti. Seepärast on võtmesõnaks kõigi võrdne kohtlemine ning enda pidamine teistega võrdseks. Selline suhtumine tagab edu ning arrogantsusel ja eneseupitamisel pole sellega mingit pistmist.

5. Sa ei arva, et oled eriline. Edukad inimesed lõikavad kasu pigem tagasihoidlikkusest ning teavad, et nende saavutused ja ideed on need, mis tähelepanu väärivad.