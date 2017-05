Mitu päeva enne tähtsündmust peaks juuksuris käima?

Enne pidulikku sündmust tahavad paljud juuksurile aja kinni panna, et katkised juukseotsad maha lõigata ja parem välja näha, vahendab Busines Insider. Levinud on arvamus, et parim päev juuksurisse minekuks on päev enne suursündmust, kuid tegelikult see pole nii.

Kui sündmus leiab aset reedel, siis tuleks juuksurisse minna hoopis teisipäeval või kolmapäeval, et jätta endale kahepäevane ooteaeg, kirjutab meesteajakirja ajakirjanik Max Berlinger.

Berlingeri sõnul aitab kahepäevane ootamine juustel ja ka sinul endal harjuda oma välimusega. Ühtlasi on see piisav aeg vigade välja tulemiseks, et siis vajadusel lasta neid korrigeerida.

Tunnustatud meestemoe ikooni Nick Woosteri sõnul on paaripäevane ootamine väga oluline. «Paljud juuksurid ütlevad, et hea ja halva soengu vahel on vaid üks erinevus – kolm päeva,» sõnas ta.