Põhjus, miks ei tohi praadimisrasva kraanikausist alla lasta

Kui kallad praadimisrasva kraanikaussi, on väga tõenäoline, et ühel hetkel ummistab see su torud, sest võib sinna kinni jääda, taheneda ning koguda enda ümber muid toidujäätmeid, vahendab FoodBeast. Kui rasv peaks aga sattuma edasi kanalisatsiooni, ühineb see seal muude toidujäätmete ja –rasvadega, mis võivad kanalisatsioonis samuti suuremat sorti ummistuse tekitada.

Rasvas leiduvad molekulid lõhustuvad ajapikku, muutudes rasvhapeteks ja viskoosseks glütserooliks. Kanalisatsioonis teiste ühendite lisandudes saab rasvast lõpuks seebitaoline tükiline mass, mis suurte klompidena võibki tekitada kohutava ummistuse. Säärane ummistus tekitab probleeme ka koduses majapidamises, näiteks ei pruugi vesi tualetipotist enam anna minna, sest kõik see on omavahel ühendatud. Ummistusest vabanemine võib aga võtta päevi või isegi nädalaid.

Toiduvalmistamisest järele jäänud rasval tuleks pigem lasta taheneda ning visata see prügikasti. Pann või muu anum tuleks paberrätikuga rasvast võimalikult puhtaks pühkida ning alles seejärel seda pesema asuda.

Vaata ka allolevast videost, kuidas tahenenud rasv kanalisatsiooni ummistada võib.