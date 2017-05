TS Laevad peab suviseid järjekordi paratamatuks

Veel nädal varem olid TS Laevade andmeil arvud järgmised: Virtsust Kuivastusse 9192 reisijat ja 3656 sõidukit, Kuivastust Virtsu 9211 reisijat ja 3605 sõidukit, kirjutab Saarte Hääl. Seega reisijate ja sõidukite arv kasvas märkimisväärselt juba nädalaga.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro tunnistas, et nii möödunud reedel kui pühapäeval oli reise, mil kõik soovijad ei saanud kohe esimesele väljuvale laevale.

«Samas tuleb märkida, et nädala alguses oli eelmüügist saada pileteid kõikidele nädalavahetuse reisidele ja ka laupäeval oli veel väga paljudele pühapäevastele Kuivastu–Virtsu reisidele eelmüügis hulganisti pileteid,» lisas Arro.

Arro paneb inimestele südamele, et järjekordade vältimiseks ning teenuse ja vajadusel lisareiside planeerimiseks tuleb piletid eelmüügist varakult ette osta. Ilmselt tuleb leppida ka asjaoluga, et suurema nõudlusega aegadel on järjekorrad paratamatud.

