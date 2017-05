Tasub teada: kuidas sääski eemale peletada

Elustiiliportaal Prevention annab nõuandeid, millised levinud taktikad sääskede vastu ei aita ning millistest on reaalselt kasu.

Kasulikud taktikad:

Puhu sääsed eemale. Sääskedel on raske ringi lennata ja inimesi tüüdata juba alates 2 m/s puhuva tuulega. Kui valite kohta suviseks väljasõiduks ning tuuline ümbrus teid ei häiri, siis võikski valida just sellise koha. Kui istute koduaias, võib appi tulla suur ventilaator, mis tagab pideva õhu liikumise. Kuna sääsed lendavad tuule vältimiseks pigem madalal, siis võib ventilaatori samuti suunata allapoole, põlvekõrgusele – see aitab vältida sääskede lähenemist.

Võta hingetõmbeaega. Sääski meelitab ligi süsihappegaas, mida inimene välja hingab. Kui inimese südamelöögisagedus on kiirenenud kas füüsilisest koormusest, alkoholist või isegi vürtsikast toidust, toodab keha ka rohkem süsihappegaasi ning teeb nad sääskedele vastupandamatuks.

Kanna tihedast kangast riideid. Sääsed ei saa läbi tungida paksust või tihedast kangast. Seega puuvillaseid ja linaseid riideid on sääskedel kerge vallutada, samas sünteetilistest kangastest on neil juba raskem läbi tungida. Tihe kangas on ka neil riietel, mis pakuvad lisaks spetsiaalset päikesekaitset.

Kanna heledaid riideid. Sääsed kasutavad toidu otsimiseks oma nägemismeelt ning kuna nad lendavad pigem maapinna lähedal, siis märkavad paremini ka sellest eristuvaid asju. Seega tumedamad ja erksavärvilised riided püüavad nende pilku kergemini, samas kui maapinnaga sarnased toonid ja heledamad riided on neile vähem atraktiivsemad.

Vali õige sääsetõrjevahend. See peaks sisaldama ainet N,N-dietüül-meta-toluamiid, mis on üks väheseid aineid, mille putukaid peletav toime on kindel ja tõestatud. Kui tõrjet vastavalt juhenditele kasutada, on see inimesele ohutu ning efektiivne. Sääsetõrjevahendit ei tohiks endale peale määrida nagu parfüümi, vaid pritsida seda peopessa ning hõõruda laiali randmetele, küünarnukkidele, hüppeliigeste juurde, otsmikule ja teistele kohtadele, kus nahk on õhem ning mida sääsed armastavad hammustada. Pane ka tähele aega, mil on soovitatav sääsetõrjet uuesti nahale kanda. Päris nimetatud aja lõpuni ei tasu oodata, sest vahendi toime väheneb ajapikku ning kindlasti pole see rohkem kui tunni möödudes sama efektiivne kui alguses.

Väldi «tipptunde». Iga paadi või surfilaua omanik teab, et lained on vaiksemad koidiku ja videviku ajal – seepärast, et ka tuul nõrgeneb päikesetõusu ja –loojanguga. Nõrk või olematu tuul toob neil aegadel välja ka suurema hulga sääski.

Ära kratsi sääsehammustusi. Kuigi sügelus tundub tappev, teeb sääsekuppude kratsimine need ainult hullemaks ning võib neis halvemal juhul tekitada isegi põletiku. Seega seisa kiusatusele vastu ning väljasõidule minnes võta igaks juhuks kaasa ka putukahammustusi leevendavad vahendid. Sügelust ja valulikkust vähendab mõnevõrra ka jää, kui muud vahendit kohe võtta pole.

Kasutud taktikad:

Sidrunheinaga küünlad. Kuigi sidrunhein on hea putukapeleti, siis toimib see vaid juhul, kui nende lõhn või küünlast pärinev suits satub reaalselt sinu ja sääse vahele. Et sidrunheinast sääskede peletamisel midagi kasu oleks, peaks neid küünlaid ja nende aroomi olema aias päris palju. Ilmselt on aga tõhusam panustada sääsetõrjevahendisse.

Teatud toidud sääsetõrjeks. Siin-seal on kuulda olnud müüte, et sääski peletab banaanide ja küüslaugu söömine ning B-vitamiini tarvitamine. Olulist erinevust tegelikkuses siiski ei ole ning banaanilõhn sääski ei kõiguta.

Listerine’i suuvesi. Väidetavalt ei salli sääsed ka eukalüpti sisaldavat suuvett. Samuti on viidatud, et teine levinud suuvee komponent triklosaan aitab malaariat ennetada. Samas ei ole sellest kuigi palju kasu, kui end sääsetõrjevahendi asemel suuveega üle valada.

Sääselõks. Moodsal ajal leidub poodides ka sadu eurosid maksvaid neoonseid, valgustitega ja elektrilisi sääsepüüniseid, mis võivad ligi meelitada rohkem sääski kui tavaline lambipirn. Pole küll kahtlust, et sääsepüünised töötavad õigetes tingimustes hästi ning püüavad kinni suure koguse tüütuid putukaid. Samas teevad sääsed hästi vahet mehaanilise püünise ning reaalse inimese vahel ning viimane ahvatleb neid kindlasti rohkem. Seega võivad nad enne tulla sinu juurde verd imema ning alles seejärel lõksu lennata. Samuti ei õnnestu sellega nagunii kinni püüda kõiki sääski ning seda on ebamugav koduaiast kaugemale kaasa võtta.