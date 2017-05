Gordon Ramsay kolm kuldreeglit heaks restoranielamuseks

Ramsay soovitab Independent portaali vahendusel restorani külastades jälgida kolme nõuannet:

Väldi eripakkumisi/päevapakkumisi

Suhtu skeptiliselt hooplevate nimedega toitudesse

Ole valmis veiniga kauplema

Ramsay märgib, et päevapakkumised ja lühikest aega kestvad eripakkumised on sageli mõeldud selleks, et neist toiduainetest kiirelt lahti saada. «Kui söögikohal on kümme eripakkumist, ei ole need ikka nii erilised,» tõdes ta.

Hooplevate nimedega toitude all mõtleb ta aga iga toitu, mida reklaamitakse kuulsa, ikoonilise või riigi/linna parimana – näiteks riigi parim kanarind või koka kuulus risoto. «Kui sellist terminoloogiat juba kasutada, siis peaks selle ka ära tõestama – kes nii väitis ja neile sellise tiitli andis?» sõnas Ramsay, viidates, et sageli on sellised roogade nimed lihtsalt koha reklaamimiseks ega tähenda rohkem midagi.

Mis puutub aga veini tellimisse, siis selle osas võiks kelneriga julgemalt konsulteerida ja küsida toodet isegi praakpudelite hulgast. Palu kelneril soovitada endale mõnd huvitavat veini, mis võib olla ka varsti menüüst välja minemas või vähemmüüdud veinide hulgas, aga ka näiteks kriimustatud sildiga. «Inimestel on hirm sommeljeedega rääkimise ees, sest nad kardavad petta saada. Selle asemel küsi temalt soovitust, millega võid pakkuda oma hinna või veinipudelilt mõnevõrra säästa,» rääkis ta.

Boonusena andis tippkokk nipi, kuidas restoraniskäiku rohkem nautida. Selleks võib broneerida laua rohkemale hulgale inimestele, kui neid tegelikult kohale tuleks. Kui broneerida kahe inimese asemel laud kolmele või neljale, on väiksem tõenäosus, et kaks inimest pannakse kuhugi pisikesse ja kitsasse nurgalauda. Nii on ka inimestel endil rohkem ruumi suuremas lauas mugavalt einestada.

Viisakuse mõttes võiks sellisele lauabroneeringule järgneda ka korralik jootraha ning tipptundidel ehk nädalavahetuse õhtuti pole restoranitöötajad ilmselt väga rõõmsad, kui kõik lauad on broneeritud, ent saal on pooltühi. Seega ei ole tegu nõuandega, mida oleks viisakas väga tihti praktiseerida.