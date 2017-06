11 kõige kasulikumat viisi toidu arvelt säästmiseks

Blogija Mavis Butterfield jagab oma rahablogis OneHundredDollarsAMonth nõuandeid, millised on tema sagedasemad nipid toidult säästmiseks ning mida saab teha aastaringselt.

Lihavaba päev. Üks kõige kallimaid asju ostukorvis on ilmselt liha, ent inimese organism ei vaja seda päris igapäevaselt. Seepärast võid katsetada ühel päeval nädalas lihavaba toite, mille valik on tegelikult üsna suur – alates pastaroogadest kuni munatoitude ja ahjuvormideni. Kasuta toitudes ära kodus leiduvaid kuivaineid, muna, juustu, juurvilju jpm.

Tee süüa olemasolevatest toiduainetest. See võib küll tähendada, et sööd putru ja spagette mitu korda nädalas, ent vaid nii saad kapid tühjendatud ning ära kasutada võimalikud kiiresti riknevad toiduained.

Kasuta ära kõik toidujäägid. Seda siiski juhul, kui need on söömiseks veel kõlblikud. Mida vähem tekib toidujäätmeid, seda vähem läheb ka raha toidu peale raisku.

Valmista süüa sooduspakkumiste järgi. Kui sul on aega käia erinevates toidupoodides, siis haara sealt kaasa soodushinnaga tooteid – ühest liha ja kuivained, teisest puu- ja juurviljad jm. Kui sul on toiduvalmistamisel lennukad ideed, siis planeeri menüü just selle järgi, millised tooted on parajasti soodushinnaga.

Tee söögid ise. Näiteks müslit, aga ka kastmeid ise tehes säästad nii mõnegi kopika, rääkimata muudest kõhtutäitvamatest roogadest. Mugavustoidud on kallid ning nende nullist valmistamine pole tegelikult nii keerukas.

Tee toit valmis mitmeks toidukorraks. Sellega ei pruugi oluliselt säästa, kuid juba valmis toit on sel puhul sügavkülmikus olemas ka siis, kui üldse söögitegemise tuju pole või kapis napib toidukraami.

Tarbi vähem. Kas kipud näksima, koju maiustusi ostma või on sul kapid täis asju, mida sa harva tarbid? Mõni nädal kapitühjenduse-söökide valmistamist peaks igaühe silmad avama selles osas, kui palju toitu tegelikult koju ostetakse, kui suur osa sellest läheb raisku jm.

Pane paika eelarve ja pea sellest kinni. Kui soovid toidu arvelt säästa, ent endale piiranguid paika ei pane, siis jäädki ostukorvi poetama asju, millest tegelikult võiks loobuda ning mis on lihtsalt mugavuskaubad. Kui toidu jaoks on konkreetne eelarve, siis leiab ehk korvi harvem tee krõpsu- või kommipakk, mis kõhtu ei täida.

Söö hooajalist kaupa. Kevadel peab maasikate eest maksma hingehinda ning talvel on jällegi kallid viinamarjad, kurgid ja tomatid. Kuna pole nende hooaeg, siis ei ole ka tegelikult nende maitse küps ega seda hinda väärt. Seega võiks valida nende asemel odavamad konserveeritud tooted (maasikad, virsikud, ananass jm) või need kaubad, mis säilivad paremini ning mille valik on poes suurem ja soodsam (õunad, pirnid, sibul, küüslauk, kapsad).

Osta korraga suuremas koguses. Kui sul on sügavkülmikus ruumi, siis osta korraga suurem hulk soodushinnaga liha või kala või veel parem, hangi need kohalikult talumehelt. Nii on ühekordse väljamineku järel suurem varu olemas või võid selle ostu teha pooleks sugulase või sõbraga. Seda tasub teha siiski juhul, kui hinnavõit on märgatav ning jõuad plaanitava varu ka mõistliku aja jooksul ära tarbida.

Planeeri toidukordi. Planeerimine on peamine viis, mis aitab raiskumineva toidu ja sellele kulunud raha hulka vähendada.