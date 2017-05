Veebikaubamajast ostetud aiapaviljon läks esimese tuuleiiliga katki

«Telk sai väljas olla kolm päeva,» kirjutas Pille oma blogipostituses. «Telgi uksed hoidsime kinni, et tuul sees ei keerutaks. Kolmapäeva pealelõunat tõmbas tuul takjaribad ukse kõrvalt lahti ja tõstis paviljoni maast üles - viis üle aia.»

Pille sõnul oli paviljon vastavalt nõuetele kinnitatud. Vaiad alustega olid jäänud maa sisse ka pärast tuulepuhangut. «Torud aga, aluste seest, lendasid minema,» sõnas ta.

Kinnitused jäid vaiadega, kuid postid lendasid minema. / Lugeja pilt

Lendava paviljoni tee lõppes puude vahel, kus Pille ta lõhutud konstruktsioonidega leidis. Naise enda sõnul oli neil kahtlusi aiapaviljoni vastupidavuses juba siis, kui katusealust püsti pandi. «Takjaribade, mis peaksid ümber posti kogu katust ja ka seinu kinni hoidma, kinnituskoht oli maksimaalselt üks sentimeeter. Pooltel isegi vähem,» märkis Pille ja imestas, et kuidas peakski saama sentimeetrine takjariba, mis on paigutatud iga meetri tagant, kinni hoida 3,5 meetri kõrgust telki.

Takjariba, mis katust konstruktsioonide küljes hoidis. / Lugeja pilt

Pille sõnul tegi eriti nõutuks tõsiasi, et aiapaviljonil ei olnud ühtegi juhist kaasas, mis oleks õpetanud, kuidas telki hoida, et tuul teda katki ei teeks. «Ei ole loogiline panna telk üles nädalavahetuseks ja siis tuule tõustes maha võtta. Ülespanek võtab aega mitu tundi,» rääkis ta.

Kui Pille Hansapostile kirjutas, et olukorda selgitada, vastas Hansapost, et nemad ilmastikust tingitud kahjusid ei hüvita. Tarbijakaitseameti poole pöördudes andis amet teada, et kuna tehing on tehtud MTÜ nimel, mitte eraisiku nimel, siis on ka nende käed seotud.

Hansaposti turundusosakonna juht Maris Kivi kinnitas Postimehele, et nad mõistavad kliendi pahameelt ja neil on kahju, et selline olukord tekkis. «Suuremõõtmelised kerged õuetooted on kindlasti keerulised käsitleda ja ka kaitsta looduslike tingimuste eest,» sõnas Kivi. «Vaatamata juhenditele ja juhistele, mida tuleb kindlasti hoolikalt järgida, tuleb appi teinekord ka kaine talupojamõistus, mis maandab ka need riskid, millest tootjal pole aimugi.»

Kivi sõnul teevad Eestimaa tugevad tuuled keeruliseks nii aiamööbli, kasvuhoonete kui ka aiapaviljonide kasutamise, mistõttu soovitab ta neid paigaldada võimalusel tuulevaiksematesse kohtadesse või leida võimalusi stabiliseerida neid tuule kaitseks lisaraskuste näol. «Hansapost on erinevate kategooriate toodetele teinud soovituslikke kasutusalaseid artikleid, mida võib leida internetist.»

«Kurb tõsiasi on see, et looduse poolt tingitud kahjustuste eest ei võta vastutust ei tootja ega ka müüja,» ütles Kivi. «Soovitame olla tähelepanelik toodete paigaldamisel ja kasutamisel, et hoida toodete eluiga võimalikult pikk ning nautida nende kasutamist.»