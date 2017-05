Viis märki, et sind ähvardab vallandamine

Töölt lahkumine on niigi riskantne, ent kui järsult koidab vallandamine või koondamine, ei anna see ka head võimalust endale kiirelt uus töö otsida. Fortune portaal annab nõu, millised märgid viitavad sellele, et ettevõttes sul enam ilmselt pikka pidu pole ja võiksid tööpakkumisi jälgima hakata.

Sind ei edutata. Kolleegid saavad aina huvitavamaid ja vastutusrikkamaid projekte ning ülesandeid, turnivad karjääriredelil ülespoole ning saavad selle kõigega suurepäraselt hakkama. Sind need faktid ei iseloomusta ning võibolla oled isegi kaotanud motivatsiooni teistega kõrgemate ametikohtade nimel võistelda. Kui niimoodi tunned, võiks ülemusega koos maha istuda ning arutada, kas sul on siin ettevõttes tulevikku ning kas ja kuidas saaksid ise paremate tulemuste nimel pingutada.

Su palgatõus on vaevumärgatav. Märkimisväärne palgatõus ootab neid töötajaid, kes selle nimel ka vaeva näevad ning kellest ettevõte ei taha mingil juhul ilma jääda. Kui sinu palka tõstab ettevõte väikse motivatsioonitegurina «moe pärast» või ei tee seda üldse, on asi mäda. Kui oled selle pärast mures, tasub samuti minna ülemuse jutule ning selgeks teha, kas sinult oodatakse suuremat panust ning kas oled õigel teel ka suurema palgatõusu suunas. Kui mitte, siis on õige aeg end märkimisväärselt parandada või teha kõne värbamisspetsialistile.

Sa ei salli oma ülemust. Üldjuhul on see tunne vastastikune ega jää kellelgi märkamata. Kas su ülemus nokib su kallal, leiutab ise probleeme ning annab sulle ülesanded, mida keegi teine teha ei taha? See võib olla viide sellele, et varsti on aeg lahkuda. Kui oled piisavalt suuremeelne ning tahad firmasse edasi jääda, võid muidugi proovida ülemusega sotid selgeks rääkida. Kui sellest kasu pole, siis vähemalt tead, et on aeg uut tööd otsima hakata.

Sa kuuled kuulujutte koondamiste või tööülesannete ümberjagamise kohta. Sageli on neis ka terake tõtt ning tasub silmad-kõrvad lahti hoida, kuid mitte paanikasse sattuda. Kõige parem on küsida otse allikalt, kust ta seda kuulis ja miks jutt levib ning välja uurida, kas see puudutab ka sind. Kui keegi ei taha jutu sisu avada, siis võiks samuti tööpakkumistel vaikselt silma peal hoida.

Sulle ei usaldata tähtsaid tööülesandeid. Kui huvitavamad ülesanded ja uued projektid saavad enda kanda kolleegid, võib see anda märku, et sinu sära on kustumas ning tööandja hakkab sind vaikselt kollektiivist välja sööma. Siin on lahenduseks jällegi silmast-silma vestlus sinu võimaluste, ülesannete ja arengu kohta.