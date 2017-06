Kuidas edukalt päikesekreemi kasutada?

Consumer Reports uuris erinevaid päikesekreeme ning tõi välja põhitõed, mida päikesekreemi peale kandes meeles pidada.

Päikesekreeme saab nii tavalise kreemi kui pihustivariandina osta. Olenemata sellest, millist päikesekreemi sa kasutad, tuleks pudelit enne kasutamist raputada.

Kanna päikesekreemi kehale enne õueminekut. Ideaalis võiksid seda teha umbes 15–30 minutit enne väljumist.

Selleks, et kaitsev kiht püsiks, määri keha uuesti päikesekreemiga üle iga kahe tunni tagant. Kui lähed vahepeal ujuma, siis kanna uus kiht päikesekreemi peale kohe, kui oled ennast kuivatanud, isegi kui päikesekreemil on märgitud, et ta on veekindel.

Ära unusta päikesekreemi määrida ka varvastele, kõrvadele ja otsmikule.