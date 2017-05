Maailma parima restorani kokk avaldab oma tähtsaimad köögitarvikud

Mis peitub maailmatasemel restorani köögis? Sealne kokk Daniel Humm ei pinguta uhkete köögitarvikutega üle, sest lisaks korralikule varustusele on tema sõnul vaja eelkõige teadmisi ja oskusi maitseid kokku sobitada, kirjutab Business Insider.

«Hea pann on väga oluline – kõlab väga lihtsalt, kuid ühtlase ja vastupidava põhjaga pann on köögis parim abimees. Meie kasutame restoraniköögis vasest panne, millel jaotub kuumus väga ühtlaselt,» tõi kokk näite.

Veel on hädavajalik abimees köögis terav nuga. «Kasutan Victorinox Knives kaubamärgi nuga – see on Šveitsist pärit bränd, millega olen põhimõtteliselt koos üles kasvanud, seega on see suur osa minust kui kokast. On veel üks tarvik, mis kasutatakse pigem harvemini, kuid see on soodne ja väga asjalik – köögitermomeeter, millega saab mõõta toidu küpsust,» rääkis Hamm.

Kokkuvõttes tõdes kokk, et vajab oma töös lihtsaid ja kvaliteetseid köögitarvikuid, millega oma igapäevatööd teha - «Meil on lihtsalt vaja head panni, teravat nuga, köögitermomeetrit ja kvaliteetset lõikelauda – sellest täiesti piisab,» lisas ta.