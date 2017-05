Kuidas hakata säästma, kui elad palgapäeva nimel?

Rahablogi OneHundredDollarsAMonth omanik Mavis Butterfield õpetab, millest tuleks säästuperioodil alustada ning milliseid nippe kasutas ta ise.

Pane kirja oma kulutused. Jäta alles kõik tšekid ning pane kirja kõik väiksemadki kulutused, et saaksid täpselt teada, kuhu su raha igakuiselt kulub. Tegelikkus võib mõneti üllatusi pakkuda, aga ka mitte alati. Kindlasti on see esimene samm kulutuste ja eelarve planeerimisel.

Pane paika (kuu) eelarve. Alusta igakuiste kindlate kulutustega (üür, kommunaalide umbkaudne summa, internet, telefoniarve jm). Uuri välja, kas saaksid säästa soodsama internetipaketi või vähemate telekanalite arvelt või teeb mõni mobiilioperaator sulle parema pakkumise? Kui leiad mistahes võimaluse eelarvest säästmiseks leiad, kanna see summa kohe oma säästukontole. Tööta eelarvega edasi ning tee selgeks, milliste kulude arvelt saaksid veel kokku hoida.

Hakka mõtlema lisasissetulekule. Kui eelarve on paigas, püüa hakata oma sissetulekuid natukenegi suurendama. Mõtle hooajatöödele või kui põhitöö ja laste kõrvalt aega niigi napib, siis sobib mõni passiivsem tööots. Küll aga saab peaaegu igaüks ajutiselt käia flaiereid jagamas, kontoreid koristamas, koeri jalutamas või mõnele vanemale inimesele abiks olla.

Kaasa säästlik eluviis igasse eelarve osasse. Käi poodides ja otsi sooduspakkumisi, söö hooajalist (soodsamat) toidukaupa, kõnni jala, valmista toidud ise – võimalusi on palju, tuleb vaid leidlik olla.

Pane säästud eraldi kontole. Kui suudad millegi arvelt kokku hoida, ära raiska seda tühjale-tähjale, vaid pane ka reaalselt kõrvale. Kasuta seda raha vajadusel vaid hädaolukordadeks. Säästmise algtõde on see, et raha olgu kindlas kohas olemas ning sellele ligipääs olgu pigem raske, et säästud ka kestaks.

Blogija nendib veel, et suurem osa inimestest ei tea, kuidas elada alla oma võimete ning see vajabki praktiseerimist. Kui sul on raskusi säästliku eluviisi omaksvõtmisega, koosta endale mitmekuuline tegevusplaan, mis nõuaks eesmärgi püstitamist ja täide viimist. Alguses võib motivatsiooniks säästa ka mingi asja nimel, mida oled kaua ihaldanud ja soovid endale peagi osta. Pikemas perspektiivis jäägu säästud aga «mustade päevade» tagavaraks.