Kaheksa asja, mida lotovõitjad avalikult ei räägi

Lotoga miljoneid võitnud inimestel kipub raha sageli kiiresti ära kuluma, sest ootamatu õnn annab võimaluse kõik oma unistused kiirelt teoks teha, kirjutab Reader’s Digest. Paraku hulluvad inimesed ise ning ära pööravad ka nende sõbrad, kes võivad samamoodi ahneks muutuda ja rikast semu ära kasutama hakata.

Kiirelt tulnud, kiirelt läinud. Väidetavalt kulutab umbes kolmveerand suure lotovõidu saanud inimestest selle ära vähem kui viie aastaga.

Usk lotovõitudesse suureneb. Paljud lotovõitjad jätkavad isegi peale suurvõidu saamist lotopiletite ostmist, sest kui neil on korra juba niimoodi vedanud, siis usuvad nad, et õnnele võib veel võimalusi anda.

Sõbrad muutuvad ahneks. Lotosõbral on mõistlikum uudist suurvõidust jagada ainult lähedaste inimestega, sest vastasel juhul peab ta ilmselt seisma silmitsi sõprade või isegi väga ammuste tuttavatega, kes leiavad, et sa võiks neile raha võlgu anda, pidevalt välja teha jm.

Impulssostud sagenevad. Nüüd on võimalus osta endale sportauto ja hiiglaslik maja, isegi kui see on pere jaoks liiga suur ja tarbetu.

Palju võib tunduda vähe. Näiteks 10 000-eurosest lotovõidust ei ütleks keegi ära ning sellega saab juba üht-teist korda saata ja pere tuleviku kindlustada. Samas kui see summa on reaalselt käes, siis äkki hakkad mõtlema, et tegelikult oleks tahtnud hoopis 50 000 eurot võita... või 100 000 ja rohkemgi veel...

Rikkad vaatavad lotovõitjatele ikkagi ülevalt alla. Lotovõitja võib ju kolida n-ö rikaste rajooni ja sõita uhke autoga, ent need, kelle jõuka eluviisi taga on raske töö ja vaev, vaatavad neile ikkagi viltu, sest lotovõitja pole oma tuleviku kindlustamise nimel üldse vaeva näinud.

Rahaalased küsimused tüütavad ära. Lotovõitja peab silmitsi seisma sellega, et alatasa küsib keegi, kus ta oma raha hoiab, mida sellega peale hakkab, kas see on tal endiselt alles jpm.

Elustiiliga koos muutuvad ka sõbrad. Lotovõitja võib esiti mõelda, et tema sõbrad ja tegevused jäävad samaks, ent nii see alati pole. Kui tahad lennata kaugele maale reisile, siis pead siiski kaasa võtma kellegi, kes saab seda endale lubada. Sama kehtib kallites restoranides einetamise, hotellides puhkamise jm kohta.