Miks tulevad parimad mõtted just duši all olles?

Vahel on väike tähelepanu kõrvale juhtimine vajalik, et hõivata ajus piisavalt kognitiivseid ressursse, et kujutlusvõime saaks vabalt lennata, kirjutab Reader's Digest. Duši all käimine on sellest ideaalne näide. Seega kui parajasti end sisse seebitad, rahuneb ka igapäevatoimetustele keskenduv mõttelõng, inimene muutub veidi hajameelsemaks ning aju saab keskenduda huvitavatele ideedele ja uudsetele mõtetele.

«Juustesse šampooni hõõrumine ja keha seebitamine ei nõua ajult oluliselt kognitiivset pingutust, mis tähendab, et aju saab hakata muid ideid tootma,» selgitas Kanadas asuva Guelphi Ülikooli neuroloogiaprofessor Mark Fenske.

Sarnane reaktsioon leiab aset ka joostes, mil osa ajust on keskendunud välistele teguritele – näiteks sammumüdinale vastu kõnniteed – ülejäänud osa aga lõdvestub ja hakkab juurdlema ideede või probleemide kallal.

Duši all mõtlemise kasuks räägib ka see, et enamasti tehakse seda varahommikul või hilja õhtul, mil aju on kõige enam vastuvõtlikum loomingulistele mõtetele. Kui vead hommikul esimese asjana oma unise keha duši alla, toimib aju sel ajal kõige vähem enesekriitilisel ja samas kõige suuremal loomingulisemal tasemel. Seega on ka ideed kerged tekkima. Sama kehtib vahetult enne voodisseminekut, mil aju hakkab vaikselt valmistuma uinumiseks, ent on endiselt aktiivne ning inimene on väsinuna rohkem loominguline.

Ülaltoodu võiks justkui viidata, et ka koosolekuid ja ajurännakuid oleks mõistlik korraldada siis, kui kõik inimesed on veidi väsinud. Nii see aga pole, sest lõõgastumisele ja loomingulistele mõtetele aitab duši all kaasa ka just sealne rahulik, mõnus ja üksildane olek. Paljud võtavad dušši just pärast rasket (töö)päeva ning see on ka ainuke hetk päevas, mil nad saavad olla üksinda ning lõõgastuda. Sellises isolatsioonis oleme ka vabamad oma mõtetega töötama ning soe, aurav vesi ja mugavustunne aitavad sellele kaasa. Seega kokkuvõttes kui lõõgastub keha, lõõgastuvad ka mõtted.