Uuring: tööandja maine ja töö iseloom läheb töötajatele aina enam korda

Eriti iseloomustab lisaks palgale muude tegurite arvestamine noori, kellele lähevad pehmed väärtused rohkem korda kui nende vanematele, selgus 14 000 tööealist küsitletut hõlmanud Manpower Groupi rahvusvahelise uuringust.

Peamiste motivatsiooniteguritena uude töökohta kandideerimisel toodi töötasu kõrval (59 protsenti) välja töö iseloomu (53 protsenti), karjäärivõimalusi (39 protsenti), paindlikku tööaega (38 protsenti), tööandja pakutavaid soodustusi (38 protsenti) ja organisatsiooni mainet (20 protsenti).

Uuring tõi välja, et kandidaadid koguvad varasemast märksa rohkem infot potentsiaalsete tööandjate kohta ning seda tehakse juba enne kandideerima asumist. 44 protsenti küsitletutest ütles, et uurib enne kandideerimist välja töötasu, 41 protsenti soodustused ning 32 protsenti tulevase tööandja eesmärgid ja visiooni. Pehmed väärtused, sealhulgas tööaja paindlikkus ja tööandja maine, lähevad rohkem korda nooremale, kuni 35-aastaste põlvkonnale.

Infot tööandjate kohta otsitakse erinevatest kanalitest: ettevõtte kodulehelt, sotsiaalmeediast (sealhulgas foorumitest), aga ka traditsioonilistest ja alternatiivsetest meediakanalitest. Seega muutub aasta-aastalt tööandja jaoks üha olulisemaks, mida kirjutatakse ettevõtte kohta sotsiaalmeedias ja mida räägivad firmast nii olemasolevad kui ka endised töötajad.

«Eestiski on paljud firmad hoidnud infot organisatsiooni sisekliima, palkade ja soodustuste kohta kandideerija eest varjul - koduleht ja Facebook on vaid klientidele,» rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra ning tõdes, et tänapäeval enam nii ei saa.

Kaldra sõnul saavad kandidaadid oma küsimustele Google'i ja sotsiaalmeedia abil niikuinii vastused, aga see on info, mille üle ettevõtjal kontroll puudub. «Häid inimesi napib ning paremaid napsavad tööturult need, kes on panustanud firma mainele, tegevuse läbipaistvusele, paindlikkusele ja töökeskkonnale,» lisas ta.

Personalifirma Manpower Group poolt viidi uuring läbi 19 suuremal turul, see hõlmas 14 000 tööturul aktiivset 18-65-aastast inimest.