Hüva nõu: kuidas leida alati küps ja magus arbuus

Toiduportaal AllRecipes soovitab arbuusi valides jälgida nii selle kaalu, pealispinda kui ka värvi ning mõistlik on ka vastu koort kergelt koputada. Esiteks on parajalt küps arbuus raskem kui see pealtnäha tundub. Kuna arbuus koosneb umbes 90 protsendi ulatuses veest, siis selle vananemisel kaotab vili oma veekaalu ning muutub kuivemaks. Seega kui arbuus tundub käes kerge, ei ole asi õige.

Kuna arbuus kasvab maa peal, siis saab ka selle koore värvusest ära, kas vili on piisavalt soojust ja päikest saanud või mitte. Koore peal on enamasti kollased või helerohelised laigud nendel kohtadel, kuhu päikesekiired pole niivõrd ligi pääsenud. Kui koor on tumeroheliste triipude kõrval enamasti kreemikaskollast värvi, tähendab see, et arbuus korjati põllult ära oma parimal küpsuse hetkel. Kui koorel on veel valgeid või helerohelisi triipe, korjati see ilmselt ära liiga vara ning see pole veel nii küpseks saanud.

Lisaks tasub pilk heita arbuusikoore seisukorrale. Kindlasti ei pruugi parimat maitseelamust saada arbuusist, mille koor on pragunenud või muljuda saanud - siis on juba võimalus, et see on hakanud riknema. Samas väiksed kollased või kuivemad kohad ei ole midagi hullu, sest ometigi on arbuus küpsenud põllu peal ega saagi olla üdini sile ja ideaalne. Koor peaks aga olema matt – mida läikivam koor, seda suurem on tõenäosus, et see on üleküpsenud.

Osa inimesi on harjunud ka vastu arbuusi sõrmega koputama. Väidetavalt tekib küpse arbuusi puhul õõnes heli, vana ja mädanenud arbuusi puhul on koputus aga vaikne.

Magusa ja küpse arbuusi tunnevad juba kaugelt ära ka mesilased. Kui väljas müüdava arbuusi ümber tiirutab terve kari mesilasi, siis on tegu ilmselt hea viljaga. Samuti kui märkad poes arbuusi, millel on väiksed, võibolla mustaks tõmbunud nõelamisjäljed, on see juba mesilaste poolt heaks kiidetud.

Vahel on aga arbuusi lahti lõigates näha, et selle viljaliha on pragunenud. Selline seisukord võib tekkida nii muutlike ilmastikuolude kui ka kehvade tolmlemistingimuste tõttu, ent arbuusi maitset see ei mõjuta ning seda võib julgelt süüa.