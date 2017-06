Parim viis õlle kiireks mahajahutamiseks

Toasooja kätte ununenud õlle aitab vaid mõne minutiga maha jahutada tibake soola, kirjutab Popular Science. Protsess on lihtne. Esmalt täida ämber või muu anum jääkuubikute, vee ja soolaga. Viimasega ei pea koonerdama ning pigem võiks mitte üle pingutada jääga. Pea silmas, et joogid oleksid veega täielikult ümbritsetud ning pudelite endi vahel oleks piisavalt vaba ruumi, et neid maksimaalselt külmutada. Lase jookidel umbes viis minutit jää- ja soolavees seista ning valmis nad ongi.

Miks töötab soolavesi paremini kui tavaline? Puhas vesi koos jääga hakkab miinuskraadide juures külmuma, soolavee temperatuur võib aga minna väga jahedaks ning see külmumist ei mõjuta. Nimelt alandab soola lisamine vee külmumispunkti, mis tähendab, et vesi hakkab külmuma aeglasemalt, kuigi selle temperatuur on juba miinustes. Soolas lagunevad laiali naatriumi ja kloriidi ioonid, mis segunevad vee molekulidega ning takistavad sel külmumast. Küll aga juhib soolane vesi soojuse õllest eemale ning joogi temperatuur alaneb kiirelt.

Kui viieminutiline ooteaeg tundub siiski liiga pikk, võid pudelit kergelt jäävees keerutada, sest protsess võtab siiski veidi aega, et külm jõuaks ka pudeli sisemuseni.

Soolal on kusjuures võime tõsta ka vee keemistemperatuuri, kuid selleks, et makaronid või riis pisut kiiremini valmis keeta, on vaja ikkagi palju suuremat kogust soola kui tavaliselt sinna lisatakse.