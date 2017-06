Tallinna südalinnas tegutsev spordiklubi sulgeb uksed

Tallinnas aadressil Rävala puiestee 4 tegutsenud spordiklubi CitySpa teatas sulgemisotsusest, mis jõustub alates esmaspäevast, 5. juunist. CitySpa klubijuhi Marju Liivandi sõnul oli otsus seotud hoone omaniku vahetusega, kellega peeti pikki läbirääkimisi majas jätkamise osas, kuid ei saavutatud sobivat kokkulepet.

«Mõistame nende ootusi, kuid hoone omaniku vahetusega kasvanud kulud ei ole tänastes turutingimustes opereerimiseks jätkusuutlikud. See tähendanuks märkimisväärset hinnatõusu meie klientidele, mida me ei pidanud mõistlikuks. Samuti ei saanud me uue majaomanikuga kokkuleppele investeeringutes, mida klubi oma hea taseme säilitamiseks vajanuks,» kirjutas Liivandi CitySpa klientidele saadetud infokirjas.

Klubiomanikud on aga alustanud ettevalmistusi uue spordiklubi loomiseks Pirital, mille ehitustegevus algab kevadel. Seniks pakutakse CitySpa klientidele võimalust külastada spordiklubi Arigato.