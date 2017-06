Üheksa toitu, mida sel suvel lisaks lihale grillida

Toiduportaal FoodBeast annab nõu, mida põnevat grillil veel küpsetada saab.

Aedviljad. Paprika, bataat, tomat, suvikõrvits – nimekiri on lõputu. Kui keedetuna või toorena ei pruugi juurikad nii ahvatlevad olla, siis grillimine annab neile mõnusa suitsumeki. Ära unusta maitseaineid ja kerget õliga pihustamist, sest nii saad valmis grillida eriti maitsvad aedviljad.

Mais. Mujal maailmas on maisi grillimine üsna levinud, Eestis mitte nii väga. Küpseta maisitõlvik grillil krõbedalt pruuniks, määri sellele võid ning naudi.

Pitsa. Pitsakiviga grilli omanikud teavad kindlasti, millise luksusega on tegu. Kui pitsakivi pole, siis peaks suurem pann või ahjuplaat samuti asja ära ajama, et pitsapõhi seal krõbedaks küpsetada ning hiljem maitsvad lisandid sinna peale grillida.

Seened. Grillitud seened on kiiresti valmiv ja kerge lihakõrvane roog, mida võiksid kindlasti vahelduse mõttes katsetada.

Võileib. Grillimine teeb saia mõnusalt krõbedaks ning sulatab selle vahel juustu kenasti ära – proovi ning sa ei kahetse.

Tofu. Huvitav lihaasemik ja taimne valguallikas on ka tofu, millega on taimetoitlased kindlasti tuttavad. Grillitud tofu on hea vaheldus ka lihaarmastajatele.

Avokaado. Grillitud, suitsumekiga avokaado sobib niisama söömiseks, salatisse kui ka lihakõrvaseks.

Arbuus. Maitsepaleti puhastamiseks viska mõneks minutiks grillile arbuusiviil, lase sel kergelt pruunistuda ning raputa üle meresoolaga.

Magustoit. Lase fantaasial lennata ning lükka grillivardasse banaaniviile, maasikaid, vahukomme jpm.