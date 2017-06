Maailmatasemel veini saab kätte seitsme euroga

Vaid 5,99 naela (~6,8 eurot) maksev kuiv roosa vein võistles mitu korda kallimate ja kuulsamate veinidega ning suutis tõestada, et tippkvaliteet ei pea maksma üüratut hinda, kirjutab Business Insider.

«Veinil on õrn, kuid samas intensiivne suviste puuviljade maitse koos peenete vürtsinootidega. See on ideaalne kaaslane grillitud kala ja salatite juurde,» kirjutab veini kohta poekett Aldi koduleht. Ka veinivõistlusel märgiti ära, et selles on tunda maasikate, valgete puuviljade ja pehmete vürtside hõngu.

Aldi ostudirektor Tony Baines märkis, et veini loomisel on koostööd tehtud tuntud veinimeistri Jean Claude Mas’ga, et muuta arusaamu prantsuse veinist, mida peetakse tihti kalliks või isegi ülehinnatuks. Seega on neil rõõm näha, et ka soodsat, kuid samas kvaliteetset poe oma kaubamärgitoodet tunnustati maineka tiitliga.

Kuna veini toodetakse ja müüakse peamiselt Aldi poodides, siis Eestis teadaolevalt seda kahjuks müügil pole.