Ligi 20 000 inimest jättis madalapalgalise toetuse taotlemata

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi rääkis «Vikerhommikus» võimalikest põhjustest, miks toetus taotlemata jäeti - selleks kvalifitseeruvate inimeste arvu ei pruugitud nii täpselt hinnata, sest see tugines aastatagustele andmetele, lisaks võis osa inimesi toetust liiga väikseks pidada, vahendab ERR uudisteportaal.

«Või siis neil, kes ümbrikupalka said, on ju oht, et see toetus küsitakse hiljem tagasi, nemad ei taotlenud,» oletas ta.

Maksuamet sai ka pahaseid pöördumisi, kus maksutagastust taotlenud inimesed kaebasid, et raha ei jõudnud lubatud koguses nende arvele. «Kui inimesel oli maksuvõlg või meile oli esitatud kohtutäituri nõue, siis selle toetuse arvelt me need tasaarveldasime ja selle võrra sai vähem kätte,» lisas Liivamägi.

Kolmapäeval teatas MTA, et madalapalgaliste toetuse tagasimaksed on tänaseks tehtud kõigile, kelle tuludeklaratsiooniga oli kõik korras. Pisut üle saja tagasimakse ootab veel tuludeklaratsiooni kontrolli lõppu ning kui ka nendega kõik korras, siis hiljemalt 3. juuliks on ka need maksed tehtud.

Kokku taotles madalapalga tagasimakset 79 792 inimest 29,12 miljoni euro ulatuses. Peale maksuvõlgade, trahvide ja kohtutäituri nõuete mahaarvamist kanti inimeste pangakontodele 26,81 miljonit eurot.