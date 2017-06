Soome liha- ja piimatööstusi ootab ees muudatus

Muudatus puudutab nii liha- ja piimatooteid kui ka näiteks valmistoite. Tootjatel on lubatud selle aasta lõpuni kasutada olemasolevaid pakendeid, kuid järgmisest aastast peab neil olema uus märgistus.

Liha- ja piimatoodete pakendeid puudutav seadus võeti vastu neljapäeval ning see jõustub uuest aastast. Varem ei olnud Soome toidutööstustel kohustust piimatoodetele mingit märgistust kanda. Kokkuleppeline märgistus pole kohustuslik siis, kui tootel juba on märge «Hyvää Suomesta» (Hea (toit) Soomest – toim), mis kinnitab, et tegu on sealse kohaliku tootega. Kui toote koostisosade päritolumaad on aga erinevad, siis tuleb selline teave ka pakendile kanda.

Toidutootjatele on lubatud üleminekuperiood, mis tähendab, et enne 1. juunit toodetud ja pakendatud toidukauba võivad nad maha müüa olenemata sellest, kui tooteinfo ei peaks seaduse jõustudes uutele tingimustele enam vastama. Samuti on lubatud ära kasutada kõik seni soetatud pakkimismaterjalid.

Sebastian Hielm Soome põllumajandusministeeriumist ütles, et lisainformatsioon toodetel annab tarbijatele selgema ja väärtuslikuma info toidu päritolu kohta ning ka toidutööstuste ja nende võimalike lisakulude osas püütakse leida mõistlikud lahendused.