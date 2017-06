Leedust leiti geneetiliselt muundatud petuuniaid

Põllumajandusministeerium teatas neljapäeval, et geneetiliselt muundatud lilli imporditi Poolast ja Hollandist.

Riiklik taimeamet kontrollis kahtlaseid taimi, sest see sai Euroopa Komisjonilt informatsiooni, et ka teistest Euroopa Liidu riikidest on leitud geneetiliselt muundatud petuuniaid.

Euroopa Liidus on geneetiliselt muundatud lilled keelatud.