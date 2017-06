Euroopa toidutööstuste esindusorganisatsioon ei toeta suhkrumaksu

«Toodete maksustamine ei ole tõhus meede ülekaalulisuse pidurdamiseks,» ütles Euroopa toiduliidu FoodDrinkEurope juht Mella Frewen pressiteate vahendusel. «Ülekaalulisusega võitlemine on väga kompleksne probleem, mille lahendamine eeldab muutusi elustiilis, toidusedelis ja käitumises.»

«Euroopa toidutööstused on aastaid investeerinud toodete koostise muutmisesse ja innovatsiooni ning teinud omalt poolt väga palju, et propageerida tervislikumat elustiili ja teevad seda edaspidigi. Maksud ei ole õige vahend probleemiga tegelemiseks,» lisas ta.

Huvigrupi hinnangul ei ole maksustamisel positiivset mõju, isegi kui see vähendab maksustatud toodete ostmist. Tarbijad leiavad odavamad asendustooted kas samast või teisest tootekategooriast nagu näitas 2013. aastal läbi viidud Euroopa Komisjoni uuring, märgib ühendus.

Samuti viib ühenduse hinnangul piiriülese kaubanduse suurenemine maksuraha riigist välja ning riigil jääb saamata loodetud maksutulu. Lisaks mõjutab toiduainete ja jookide maksustamine eelkõige madalama sissetulekuga inimeste toimetulekut, suurendades nõnda veelgi sotsiaalset ebavõrdsust ühiskonnas, teatas FoodDrinkEurope.

Lisaks on ühenduse hinnangul maksude administreerimine märkimisväärne lisakulu nii tootjatele kui riigile. McKinsey instituudi poolt läbiviidud analüüs näitas, et maksustamine on kõige ebaefektiivsem vahend ülekaalulisusega võitlemisel, märkis ühendus, lisades et toodete koostise muutmine ja portsjonite suuruse vähendamine andis palju paremaid tulemusi.

Viimaks vähendavad diskrimineerivad maksud ühe sektori konkurentsivõimet ning selle mõjul väheneb töökohtade arv, teatas liit. Pole mingit alust väita, et maksustamine motiveerib tööstusi suhkru osakaalu toodetes vähendama, lisas see.