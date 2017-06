Miks riided pesus kokku tõmbuvad ning kuidas seda vältida?

Peamine põhjus, miks riided pesumasinas pestes kokku tõmbuvad, on liiga kuum veetemperatuur, aga ka kuum õhk kuivatis, kirjutab Business Insider. Kuumusest eralduv energia mõjutab riideid nagu pingete leevendaja – kangakiud on valmistatud polümeeridest, mis tõmmatakse riiete valmistamiseks pingule, kuigi nende loomulik olek on lühem. Kuumus leevendab polümeeride pingestatust ning tekitabki riidekiudude lühenemise.

Kuidas riiete kokkutõmbumist vältida? Enne pesukorda võiks kontrollida kangatüüpi ja soovituslikku pesutemperatuuri. Näiteks puuvillased ja villased riided imavad endasse rohkem vett – see tähendab, et rohkem riidekiude on veega kontaktis ning võimelised kokku tõmbuma. Seega – mida jahedam on pesuvee temperatuur, seda väiksem tõenäosus on rõivaid rikkuda. Nailoni- ja polüestrisisaldusega riided imavad see-eest vähem vett ning on kuumusele vastupidavamad.

Kui kahju on juba juhtunud ning riideese väiksem kui enne masinpesu, ei pruugi kõik olla veel kadunud. Et riideese õige kuju tagasi saaks, pane see sooja veega täidetud anumasse või kraanikaussi ning lisa supilusikatäis kõige tavalisemat juuksepalsamit. Sega vett ja palsamit veidi ning lase riidehilbul selles seista umbes 15 minutit. Seejärel aseta ese kuivama saunalinale. Venita riideeset õrnalt pisut pikemaks ning oota, kuniks see õhu käes kuivab.