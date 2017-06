Hekoteki angaaripõlengu kahjud ulatuvad 1,5 miljoni euroni

«Jämedalt öeldes on kahju poolteist miljonit, kuid midagi kriitilist hoones ei olnud,» ütles ettevõtte juhatuse esimees Heiki Einpaul.

«Kui tulekaitseeksperdid on oma töö teinud, siis saame näha, mis alles jäi,» rääkis Einpaul. Tema sõnul said põlengu alguses hoonest eemaldatud ohtlikud materjalid ja suits, mis põlengul tekkis, oli konstruktsioonide põlengust tekkinud puidusuits.

Einpauli sõnul ei ole kahjud sellises mahus, et need mõjutaksid ettevõtte käekäiku. «Me ei näe, et tekiks olulisi projektide nihkumisi ja oleme endiselt võimelised klientide tellimusi täitma,» sõnas Einpaul.

2. juunil süttis Jüri aleviku naabruses masinaehitusettevõtte Hekotek AS tehase angaar. Kell 10:57 teatati häirekeskusele, et Lehmja küljas Põrgvälja teel põleb hoone, milles on kemikaalid.

Hekotek AS on puidutöötlemise tehnoloogia seadmeid projekteeriv ja valmistav masinaehitusettevõte. Hekotek on tarninud oma seadmeid enamikule Baltikumi suurematele saetööstustele ja puidugraanulitehastele. Lisaks sellele on ettevõtte seadmed igapäevases kasutuses ka mitmetes Soome, Rootsi, Venemaa, Valgevene, Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa saeveskites. Kaugeimad maad, kuhu Hekotek seadmeid on tarninud, on Lõuna-Aafrika Vabariik, Argentiina ja Uruguai.

Hekotek AS teenis möödunud aastal 45,1 miljoni euro suuruse käibe juures 4,2 miljonit eurot puhaskasumit.