Tasub teada: kuidas lisada Facebooki kõrgekvaliteedilisi pilte

Suhtlusvõrgustikus on nimelt vaikimisi seade, mis muudabki piltide kvaliteedi Facebooki üles laadides madalamaks, et piltide algne suur maht ei teeks niigi mahukat saiti veel aeglasemaks, kirjutab tehnikaportaal HowToGeek.

Facebooki piltide ja videote kvaliteedi parandamiseks otsi seadete alt üles pildid ja videod ning muuda nende vaikimisi seadistus aktiivseks seadistuseks. Nii saad edaspidi olla kindel, et kvaliteetse telefonikaameraga tehtud pilt näeb välja sellele vastav, mitte nagu nuputelefoniga pildistatud.

Samuti on Facebooki enda soovitus, et lisatavate fotode laius oleks 720, 960 või 2048 pikslit, kaanefotode mõõdud aga 851x315 pikslit - need on optimaalsed mõõdud, mida Facebook oluliselt ei kärbi ning kvaliteedierinevus pole nende puhul nii märgatav.

Foto: Kuvatõmmis