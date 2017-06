Hilised ärkajad ei pruugi jaanipäevaks saarele saada

Jaanipäevaks ei pruugi parvlaevapileteid soovijatele jätkuda.

5. juuni seisuga on jaanipäeva nädalavahetusel suur osa parvlaeva pileteid juba maha müüdud. 22. juuni on alates poole kahest päeval kuni kella kümneni õhtul pea võimatu enam piletit Virtsu-Kuivastu liinile osta. Sama lugu on ka Hiiumaale sõitvate laevadega.

Kes aga plaanib 25. juunil saarelt tagasi mandrile tulla, siis ka seda saab teha kas varahommikul või hilisõhtul.

Samuti on veeteed.com andmetel üsna pea otsa saamas piletid väikesaartele sõitmiseks.