Kui palju eestlane puhkusele kulutab?

Ferratum Grupp küsitles üle 10 000 leibkonna 16 Euroopa riigis seoses nende suvepuhkuse veetmise plaanidega ja leidis, et suvepuhkusel kulub proportsionaalselt kõige rohkem raha eestlastel (72 protsenti leibkonna ühe kuu netosissetulekust ehk 1426 eurot) ja bulgaarlased (71 protsenti ehk 1357 eurot).

Proportsionaalselt kõige väiksema osa sissetulekust kulutavad puhkajad Hollandis, Soomes ja Suurbritannias. Soome perekond investeerib suvepuhkusesse kõigest 35 protsenti pere kuupalgast ehk 1068 eurot.

Eesti pere veedab puhkuse koduselt aias, sportides ja hobidega tegeledes. Kodule ja aiale kulutab Eesti perekond suvepuhkusel ligikaudu 242 eurot, sotsiaalsetele üritustele kulub suvel 171 eurot ning sportimisele ja hobidele kulub Eesti perel 285 eurot.

Eurooplaste kõige populaarsem ajaveetmise viis on reisimine oma kodumaal, sellele järgnevad sotsiaalsed tegevused nagu näiteks päev rannas, väljas söömine, klubide külastamine ning suveriiete ja jalanõude ostmine.

Ligi 20 protsenti eurooplaste suvepuhkuste kulutustest läheb kodumaal reisimisele ning kõigest kaheksa protsenti eelarvest on planeeritud välismaal reisimisele. Vaid hispaanlased on valmis välismaa reisi eest välja käima kuni 20 protsenti oma leibkonna sissetulekust.

«Iga aastaga tekib aina rohkem võimalusi aktiivseks puhkuseks ja lõõgastumiseks ka Eestis. Usun, et kui ilmaga veab, siis on parim koht suvepuhkuseks just Eestis,» lisas Ferratum Bank Eesti koordinaator Tanel Tarkmees.

Eestlane hotellitoa eest üle saja euro maksma ei kipu. Küll aga kuulub Eesti pere nende sekka, kes kasutavad uuenduslikke majutusvõimalusi – näiteks Airbnb teenuseid. Koguni 34 protsenti eestlastest plaanib suvepuhkuse ajal vajadusel Airbnb võimalusi kasutada.

Suur osa eestlasi plaanib puhkuse ajal mobiilipanka kasutada. Mobiilipanga kasutamine on reisides mõistlik, sest pangakaardi debiteerimise summad on kohalikus valuutas. Nii saab vältida pankade ja krediitkaardifirmade poolt välismaal reisimise ajal kehtestatud tasusid valuutavahetusele.

Ferratum Grupi puhkuse-uuring Summer Barometer 2017 toimus neljandat aastat.