Viis viga, mida teed kana grillides

Fox reastab viis levinud viga, mida võiks järgmisel korral kana grillides vältida.

Küpsetad liiga kõrgel kuumusel. Paljud näivad arvavat, et grillimine on justkui šõuelement, mil viskad liha leekidesse särisema. Kõrgel kuumusel kõrvetamisest pole abi ka krõbeda naha saamisel, sest nii kõrvetad kananaha hoopis mustaks. Kana tuleks grillida mõõdukal tulel ja kuumusel, mis annab piisavalt krõbeda pealispinna kui ka ilusti läbiküpsenud sisemuse.

Kasutad grillkastet. Suurem osa poes müüdavatest grillkastmetest sisaldab palju suhkrut, mis aga lihale määrides hakkab selle pinnal kohe kõrbema. Kõrbenud suhkur mitte ainult ei riku kana ja kastme maitset, vaid võib maitsemeeli petta ka kana küpsusastme osas. Kastme võiks võimalusel valmistada ise ning määrida kanale alles grillimise teises pooles.

Grillid kõiki kanaosi samamoodi. Nahaga ja nahata, kondiga ja kondita – üks ja sama kana kõik? Nii see siiski pole. Kondiga ja nahaga kana läbiküpsemine võtab märksa kauem aega kui kondita kana valmistamine. Kondiga kana puhul on lisaks oht, et kõrgel kuumusel grillides näib see küll küpsenud, ent kondi äärest võib kana jääda tooreks. Võimalusel võiks korraga valmistada sama tüüpi kanaosi, et neid saaks ühtmoodi grillida, siis on eksimuste oht madalam.

Ei kasuta lihatermomeetrit. Siin kehtib sama reegel – kana võib ju pealtnäha küps olla, ent lahti lõigates võid avastada toore sisemuse. Seda hirmu saab vältida lihatermomeetriga. Kui kana sisetemperatuur on jõudnud 70 kraadini, siis võib selle juba grillilt ära võtta ning panna näiteks taldrikule kaane alla, et see saaks veel veidi aega järelküpseda. Ohutuks kana sisetemperatuuriks peetakse aga vähemalt 75 kraadi ning siis peaks see ka täielikult küps olema.

Ei soola kana. Palju maitsekama tulemuse annab kanalihale soolamine ning kuigi see vajab veidi enam aega, on tulemus seda väärt. Kana võib lihtsalt soolaga hõõruda ning jätta mõneks tunniks seisma, et see hiljem muu meelepärasega maitsestada ja grillile panna.