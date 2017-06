Viis asja, mida lennukiteenindajad vihkavad

Lennukipersonali ülesandeks on küll kõigile reisijatele turvaline ja mugav reis tagada, ent see ei tähenda, et nad peaks kliendi jalgu suudlema või nende ülbeid nõudmisi kuulama, kirjutab Fox. Seega ära hakka lennukis kauplema parema istekoha pärast, ära vaidle ega eira lennukipersonali käske ning lülita oma telefon lennu ajaks välja nii nagu peab.

Nii nagu iga teine teenindava elukutse esindaja, paluvad ka stjuardessid reisijatel olla eelkõige viisakad ja rahulikud. Üle 14 aasta pikkuse kogemusega lennuteenindajad jagavad käitumisviise, mida nad reisijate puhul kõige vähem sallivad.

Joogapooside võtmine. Arusaadav, et lennukiistmed pole mõeldud konkreetselt magamiseks ning ühel hetkel jääb keha pikast istumisest kangeks. Samas ei ole ilmselt ükski inimene lennukis õnnelik selle üle, kui neid oma sirutusi tehes müksad või veel enam, oma jalad üle vahekäigu sirutad. Stjuardessid on näinud ka reisijaid, kes hakkavadki vahekäigus erinevaid poose võtma ning takistavad nende liikumist. Kui jalad on kangeks jäänud, siis tee väike jalutuskäik vahekäigus, mitte ära viska end sinna pikali.

Flirtimine. Komplimendid ja tänusõnad on teretulnud, ent sinnapaika asi jäägugi. Stjuardessid on siiski tööpostil ning pole suure tõenäosusega huvitatud kohtingukutsetest ega ammugi mitte agressiivsest ligitikkumisest. Kõik, mida nad oma pika päeva lõpuks ootavad, on mõnus dušš ja mugav (hotelli)voodi, mitte kohting võhivõõraga.

Ülbitsemine. Kui reisijaid on suur hulk, siis lennukipersonali vaid üksikud inimesed ning kõigi vajadusi korraga nad täita ei suuda. Ülbe ja kamandav suhtumine ei taga seda, et sinu muredega kõige kiiremini tegeldaks. Ka stjuardess on ainult inimene ning tema eesmärk pole kellelegi halba teenindust pakkuda, aga vahel peab lihtsalt mõistlik olema ja oma korda ootama.

Reeglitevastane käitumine. Ükski reegel ei kehti lennukis reisijate kiusamiseks, vaid ennekõike turvalisuse tagamiseks. Seega ära punni vastu, kui sul palutakse turvavöö kinnitada, oma käsipagas paremini asetada või nutiseadmed välja lülitada, nii on kõigil lihtsam.

Lennuk pole prügikast. Stjuardessid käivad mööda vahekäiku ning korjavad inimeste käest kohvitopse ja muud prügi rohkem kui ühel korral. See võib neile olla väga frustreeriv, kui nad leiavad hiljem maast või istmetaskutest kleepuvaid ja niiskeid «kingitusi» nagu banaanikoored, näts või niisked salvrätikud. Kui sa tõesti ei tabanud hetke, mil võisid stjuardessile oma prügi ulatada, siis kogu see ühte kohta, pane kilekotti ning jäta nähtavale kohale, kust saaks seda vaevata hiljem üles võtta, sest stjuardess ei pea kellegi prügis sorima.