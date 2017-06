Kuidas saata restoranis toit tagasi?

Vahel võib restoranis süües juhtuda, et tellitud toit tuuakse ette ja kui oled esimese ampsu võtnud, mõistad, et teist enam ei tee, vahendab thisisinsider.com.

Sellises olukorras läheb toit söömata kujul tagasi kööki nii kui nii, jääb üle vaid leida viis seda võimalikult viisakalt teha.

Kõige olulisem asi, mis meeles pidada, on see, et kui sa saadad toidu tagasi kööki, siis tee seda kohe. Kui sööd enne taldriku pooltühjaks ja saadad alles siis tagasi, jääb nii ettekandjale kui ka kokale mulje, et sinu roal pole tegelikult midagi viga.

Ütleme, et tellisid toidu ilma tomatiteta, kuid kui see sinu ette tuuakse, on seal ka tomatid peal. Võid kas tomatid ise välja nokkida või saata see tagasi viisakalt meelde tuletades, et sa soovisid seda toitu ilma tomatiteta. Sellest pole vaja suurt skandaali tekitada.

Kui tellitud toit on liiga soolane või salat kastmest läbi vettinud, nii et see ei ole enam söögikõlblik, siis anna lihtsalt ettekandjale olukorrast teada. Nad võtavad ja viivad su toidu tagasi ja toovad uue asemele. Oluline on meeles pidada, et see ei ole ettekandja süü, et toit selline on, seega ära ela oma rahulolematust tema peal välja. Samuti ära karda, et ettekandja sinu peale kurjaks saab ja toidu sisse sülitab. Nende töö on teha kindlaks, et sinul on nende restoranis hea olla ja kui vea tegi kokk, siis on ettekandja pigem pahane köögi kui kliendi peale.

Küll aga ei ole mõistlik saata tagasi rooga lihtsalt sellepärast, et sa ei teadnud, mida üks koostisosa tähendab ja avastad nüüd, et sulle ei maitse see. Näiteks kui tellid pastaroa, mis sisaldab pancetta't, kuid kui toit lauale jõuab, siis teatad, et oled taimetoitlane ja ei teadnud, et pancetta sink on, siis oled üks kõige hullemaid kliente ja tõenäoliselt kõik restoranitöötajad vihkavad sind. Seega, kui sa saadad toidu tagasi, sest köök on vea teinud, siis on see mõistetav. Kui saadad aga toidu tagasi, sest oled ise vea teinud, siis ei ole see mõistetav.