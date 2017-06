Telia plaanib sügisel vana nutiTV platvormi sulgeda

Telia Eesti televisiooni ja multimeedia valdkonna juhi Karl Antoni sõnul on ettevõte juba viimased poolteist aastat aktiivselt oma TV kliente viinud vana teenuse pealt uuele ning seni on kõik sujunud edukalt.

«Loomulikult saame aru, et harjumuspärase nutiTV väljavahetamine võib kliendile tunduda tülika sammuna,» sõnas Anton ja lisas, et kuna vana platvorm ei võimalda kõiki soovitud arendusi ellu viia, siis on osa kliente ebavõrdses seisus ega saa osa kõigist uuendustest ja võimalustest.

Maakondade arvestuses on kõige aktiivsemalt vana nutiTV välja vahetanud Läänemaa elanikud, kus uue Telia TV kasutajate hulk on kerkinud üle 95 protsenti. Teistes maakondades jääb Telia TV kasutajate määr veidi madalamaks.

Samas on ka selliseid piirkondi, kus juba kõik Telia TV-teenuse kliendid kasutavad uut Telia TV platvormi. Siin saab välja tuua Puurmanni valla Jõgevamaal, Urvaste valla Võrumaal, Nõva valla Läänemaal, Laeva ja Meeksi valla Tartumaal ning Pöide valla Saaremaal.

Uuele Telia TV teenusele ületulekuks on kliendil erinevaid võimalusi ning oma soovist saab märku anda nii telefoni, veebivestluse kui e-kirja teel. Kõige mugavamalt saab vajalikud sammud ära teha Telia Iseteeninduses või siis järgides oma TV ekraanile kuvatud juhiseid. Loomulikult on võimalik muudatuste tegemiseks külastada ka ettevõtte lähimat esindust. Lisaks informeerib Telia eesseisvast muutusest kõiki veel vana nutiTV kasutajaid personaalse pöördumisega.

Kõigile neile, kes vahetavad vana nutiTV välja uue Telia TV vastu, kehtivad uue teenuse puhul ka soodustused, mis mõeldud selleks, et muutusega harjumine võimalikult mugavaks teha. Näiteks on esimene kuu Telia TV kasutamist kõikidele TV platvormi vahetajatele tasuta. Muud soodustused on juba personaalsemad – näiteks kui klient vajab Telia TV kasutamiseks uut digiboksi, on tal võimalik seda esialgu soodsamalt kasutama hakata.