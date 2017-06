4 põhjust, miks keegi su e-kirju ei loe

Uuringud näitavad, et ligi 33 protsenti inimesi otsustab, kas kirja on põhjust avada, vaadates vaid teema rida. Kirja avanud ja esimesed sõnad lugenud, kustutab selle kirja 66 protsenti inimestest. Kui sinu kirjadele vastatakse harva, siis on mõistlik üle vaadata, mis sa teemareale kirjutad ja kuidas sa kirja alustad.

Teemarida on kirja kirjutamisel ülimalt oluline. Siin on neli põhjust, miks mõni kiri võib lihtsalt teemarea tõttu lugemata jääda:

Teemarida on liiga pikk

Kuigi vahel võib tunduda, et teemareal tuleks kogu kirja sisu lahti kirjutada, siis tegelikult ei tohiks see nii olla. Tänapäeval loevad paljud inimesed oma kirju nutitelefonides, mille ekraan on kordades väiksem arvutiekraanist, seega selleks, et pool sinu teemareale kirjutatud tekstist ära ei kaoks tuleks valida võimalikult lühikene kuid kompaktne pealkiri.

Teemareal olev tekst on segadusse ajav

Kaheti mõistetav, segatusse ajav või petlik kiri teemareal ennustab halba algust sinu ja kirjasaaja vahel.Üks tihedalt kasutatud vale, mida kirjakirjutajad teevad on pealkirja alustamine sõnaga «Re:» mis märgiks, justkui oleks kirjasaaja kirjutajaga varem vestelnud. Sellist pettust kasutavad ka spämmisaatjad. Halb toon on kasutada ka fraase «sinu pangakonto staatus» või «kohtumine, mille maha magasid», sest need tekitavad lugejas automaatselt hirmu kirja avamise ees.

Teemarea tekst näeb välja spämmi moodi

Päris kirjade puhul on kerge aru saada, kas kiri tuleb krediitkaarti pakkuvalt pangalt või sünnipäevaõnnitlustega vanaemalt. E-kirjade avamise puhul on väga oluline, kas teemareal on kasutatud sõnadel läbivat suurt tähte või suurt tähte ainult esimese sõna alguses. Uuringud näitavad, et läbiva suure tähega kirju avatakse kordades vähem kui väikeste tähtedega kirju, sest neile tundub väikese tähe kasutamine palju inimlikum.

Teemareal on kasutatud slängi või roppusi

See punkt paistab küll elementaarsena, kuid siiski on üllatavalt palju neid inimesi, kes kasutavad e-kirju saates slängi või sobimatut kõnepruuki. See on väga julge strateegia, mis nõuab õiget publikut, kuid sarnaselt «Re:» kasutamisele, jäetakse see kiri pigem avamata.