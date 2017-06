Lugeja küsib: miks on Telia filmiriiulis eestikeelseid filme kolm korda vähem kui venekeelseid?

Vastab Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf:

«Erinevused Filmiriiuli eesti- ja venekeelsete filmide vahel sõltuvad eeskätt filmi levitajast ja nendega sõlmitud lepingutest. Samuti mängib rolli see, et venekeelsele sihtrühmale on nende keeletoega toodangut lihtsalt sedavõrd palju rohkem kui eestikeelsele sihtrühmale. Sellest hoolimata hoiame Filmiriiulis avaldatava sisu puhul ühtlast kvaliteeditaset sõltumata filmi keelest.

Lisaks on võimalik alati oma filmivalikut laiendada, tutvudes ka Videolaenutusest saadaoleva sisuga. Kokkuvõttes võib öelda, et Filmiriiulit kasutavad aktiivselt nii eesti- kui venekeelsed kliendid ning tegu on olulise lisaväärtusega Telia TV puhul.»