Rändlustasud kaovad Euroopas alates 15. juunist

Uue regulatsiooni kohaselt langevad oluliselt mobiilside rändlusteenuste jaehinnad Euroopa Liidus ning Norras, Liechtensteinis ja Islandil. Maksimaalselt lubatud hinnad rändluskõnele on 3,8 senti minut (hinnalangus poolteist korda), rändlussõnumile 1,2 senti SMS (hinnalangus kaks korda) ja andmeside rändlusteenusele 9,24 eurot gigabaidi kohta (hinnalangus kuus korda).

Tarbijad saavad valida endale sobiva mobiilsideteenuste paketi, mis võimaldab neil EL riikides (samuti Norras, Liechtensteinis ja Islandil) reisides helistada ja saata sõnumeid samadel tingimustel nagu kui Eestis ehk lisatasu maksmata. Andmesidet saab rändluses kasutada mõnevõrra piiratud mahuga võrreldes Eestisisese mahuga, kuid samuti ilma lisatasuta. Samas on selliste pakettide riigisisene kuutasu üldjuhul natuke kallim kui pakettidel, kus peab tasuma rändlusteenuste kasutamise lisatasu.

Tarbija peaks tehnilise järelevalve ameti hinnangul ise hindama, milline mobiilsideteenuste pakett on talle kõige sobivam. Juhul kui reisitakse palju, siis on mõistlik valida uus pakett, kus on rändlusteenused samadel tingimustel kui Eestis. Kui reisimist on vähe, siis võiks jääda pigem paketi juurde, kus rändlusteenusele rakendub lisatasu, mis on aga võrreldes varasemaga oluliselt madalam. Erinevad mobiilsideoperaatorid pakuvad erineva hinna struktuuriga sideteenuste pakette.

Tarbijate teavitamine rändlusteenuse hindadest välisriiki saabumisel jääb samaks nagu praegu. Välisriiki sisenemisel peab operaator saatma SMS-i ning teavitama väljahelistatud ja vastuvõetud kõnede, SMS-ide ning interneti kasutamise hindadest riigis, kuhu on sisenetud.