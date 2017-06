Eestisse jõudsid müügile geneetiliselt muundatud petuuniad

Euroopa Liidu liikmesriikide pädevad asutused tunnistasid mitmed oranži värvi petuuniate sordid geneetiliselt muundatuks (GMO). Selliste petuuniasortide seemne ja taimede turustamine ei ole Euroopa Liidus lubatud.

Geneetiliselt muundatuks on tunnistatud järgmised sordid:

African Sunset,

Bonnie Orange,

Charms Flame 2-140,

Crazytunia Citrus Twist,

Electric Orange,

Go!Tunia Orange,

Lipstick,

Maui Sands,

Mini Blast Rose,

My Love Orange,

Orange Star (või Pegasus Orange Star, Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn, Potunia Plus Papaya),

Raspberry Blast,

Sanguna Salmon,

Trilogy Deep Purple,

Trilogy Mango,

Trilogy Red,

Viva Fire.

Kanepi Aiandi tegevjuht Margus Vahtramäe ütles Postimehele, et neil oli müügil sort Sanguna Salmon, ent kõik need taimed on tänaseks ära müüdud. «Keegi ei informeerinud sellest, need olid tavalised taimed meie jaoks,» ütles ta. Selle sordi näol on tema sõnul tegu aastaid kasvatatud ja üsna levinud sordiga. Info tuli tagantjärgi tarnijalt Syngenta, kes on maailmas sel alal üks suurimaid.

«See on mitmeid aastaid müüdud sort, ei teagi, kas on nüüd uuendatud ja muundamist tehtud, aga enam pole teha midagi ja me pole ainukesed, kes neid Eestis müüsid,» lisas Vahtramäe.

Jardin Lilled turundusjuhi Maarja Pauluse sõnul neid petuuniasorte Jardinis müügil ei ole olnud, nende ostujuht on ka tarnijatega rääkinud ning pole plaanis nimetatud sorte Jardinisse müügile saata. Aianduskeskuse Hortes esindaja ei olnud GMO petuuniate müügiga esialgu kursis.

Eelpool nimetatud sortide nimekiri võib veel täieneda. Kõigil, kes on ostnud oranži värvi petuuniataimi, on soovitatav need pärast õitsemist komposteerida, põletada või hävitada muul viisil, et vältida seemnete idanemist. Kuigi nende müük ei ole lubatud, ei kujuta geneetiliselt muundatud petuuniad endast ohtu inimeste või loomade tervisele.