10 põhilist reklaamitrikki, millega toidu välimus ahvatlevamaks muudetakse

Kuna paljusid toite on raske pildistada, siis kasutatakse pildil hoopis muud koostisosa, mis inimesed ära petab – näiteks piima asemel liimi või jäätise asemel kartuliputru. Youtube’i kanal Top Trending teeb ülevaate, millised trikid on reklaamimaailmas üsna levinud.

Aur puuvillapallikestest. Kui keegi avab reklaamis popkornipaki või võtab karbist välja hamburgeri, paiskub sellest välja hulk mõnusat auru. Tegelikkuses on võte pikem ning terve selle aja vältel kuum toit ei aura, sest aur tuleb suurest veesisaldusest, mida näiteks saiatoodetel ei ole. Seepärast on pakendi või toidu sisse pandud vees leotatud puuvillapallikesed, millel on võime endasse imada ja seal hoida omajagu vett. Kuumuse vahetus läheduses auravad need märksa kauem kui burger või popkorn ning toode saabki värskelt valmistatud välimuse.

Kartulipuder jäätise asemel. Kartulipuder on fotograafidele suur abiline, sest see ei hakka valguse ega soojuse käes sulama ega muuda oluliselt konsistentsi nagu paljud teised toiduained. Näiteks võib koogi kreemja täidise või jääkülmana näiva jäätise asemel olla hoopis kartulipuder. Veidike värvi ja dekoratiivseid elemente ning tarbija ongi jälle ära petetud.

Liim asendab piima. Ka piima pole kerge pildistada, sest fotol ei pruugi see välja näha üldse nii valge. Samuti muutuvad piimaga serveeritud toiduained selle sees kiirelt lögaseks. Kuna näiteks hommikuhelbed või müsli peavad piima sees välja nägema krõmpsuvad ja maitsvad, kasutatakse piima asemel liimi, millest ei vaju läbi ükski helves.

Kingavaha grill-liha peal. Kui restoranid võivad liha valmistamisega palju vaeva näha, et tulemus oleks mahlane ja parajalt küps, siis reklaamides seda ei tehta. Ometi näeb just reklaamis esitletud liha välja eriti ahvatlev, justkui otse grillilt tulnud. Sageli aga praetakse see valmis pannil või tehakse ahjus ning tõmmatakse lihale grillimist imiteerivad triibud peale kingavahaga.

Vahukoore asemel habemeajamisvaht. Vahukoorega on sama keeruline töötada kui jäätisega, sest see kipub sulama. Õnneks on olemas toode, mis on vahukoorega välimuselt peaaegu identne – habemeajamisvaht. Seega võib hoopis see olla reklaamis koogi või marjade peal või piimakokteili sees.

Deodorant puuviljadel. Isegi poes müüdavate puuviljade pealispinnal võib olla õhuke vahakiht, mis teeb nende välimuse läikivamaks. Foto jaoks sellest aga ei piisa ning puuviljale läike lisamiseks pihustatakse selle peale hoopis deodoranti.

Vaha kastmete asemel. Kastmed pole samuti kuigi fotogeenilised, sest ajapikku muutuvad need vedelamaks või eraldub neist näiteks vett. Siin tuleb aga appi vaha, mille erksad värvid ja püsivam tekstuur võimaldavad teha ahvatleva isupildi. Vaha on tõenäoliselt kasutatud ka neil piltidel, kus koogi või jäätise peal voolab sulav šokolaad.

Papp kookide sees. Kui märkad reklaamis ideaalse läbilõikega kooki, kus biskviidi ja täidise suhe on ideaalne, on seal ilmselt kasutatud mõnd lisakihti või papitükke. Seda sellepärast, et kooki lahti lõigates võib täidis laiali minna ning pildi rikkuda. Kui pärast lõikamist lükata koogi sisse papitükid ja pihustada need üle täidisega, jätab see visuaalselt palju kaunima mulje. Pappi ja nööpnõelu kasutatakse ka burgeri sees, et kõik sealsed koostisosad täpselt paika panna, et need ilusti paigal püsiks. Seepärast ei näegi burger laual välja selline nagu reklaamis.

Paberit täistopitud kana. Reklaamis näeb ahjukana välja mahlane ja täidlane, kuid see ei pruugi olla isegi valmis küpsetatud. Täidlase mulje lisamiseks topitakse kana täis paberit, vajadusel lihvitakse seda enne mainitud kartulipudruga ning seejärel pihustatakse kana lihtsalt pruuni värviga üle.

Pannkoogid mootoriõliga. Pannkoogid kallatakse eriti just Ameerika reklaamides vahtrasiirupiga, sest see pilt tekitab inimestes suure pannkoogiisu. Tegelikult imavad koogid siirupi kiirelt endasse ning voolav siirupijuga kaob fotograafi silme alt kiiresti. Seepärast pihustatakse iga pannkook üle diivanikangale mõeldud puhastusvahendiga, mis kiiret imendumist vältida aitab. Sageli pole ka sellest abi ning seega võetakse appi hoopis kuldpruun mootoriõli, mida soojate pannkookide peale kallatakse ja siirupina esitletakse.