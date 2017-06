Eksperdid: jaekaubandus pakkugu kliendile emotsioone, et neid enda juures hoida

Kui internet tõi virtuaalrevolutsiooni, siis uued tehnoloogiad on toonud emotsioonide revolutsiooni, mida kaupmees ei saa eirata, nentis ettevõtte Insider Trends trendiotsija Jack Stratten täna Riias toimunud jaekaubanduskonverentsil «Poodlemine tulevikus – järgmised 20 aastat».

«Euroopa kaupmeeste esimene suurem mure on see, et 36 protsenti eurooplastest ei armasta poodelda. Teine probleem on see, et poodlemine ei ole piisavalt lõbus – kottide tassimine, stress. 69 protsenti inimestest leiab, et võimaluste paljusus ostlemisel on neile tähtis,» selgitas Stratten. Ka Nielseni Euroopa jaekaubanduse analüütik Jean Jacques Vandenheede tõdes, et tavalised formaadid enam kliendi jaoks ei tööta ning kaubanduses on vaja luua lisaväärtust.

Lahendus on Stratteni sõnul uutes tehnoloogiates, mis aitavad tarbijatele pakkuda erakordseid emotsioone. Ta tõdes, et suurfirmad peaksid proovima uusi asju ning katsetama tehnoloogia võimekust, mis tekitaks klientides paremaid emotsioone ja toodaks sellega kasumitki.

Vandenheede märkis, et vähesed jaekaupmehed on avastanud digitaalsed võimalused, kuid e-poodide osakaal kahtlemata kasvab. «Inimestel on muusika kuulamiseks oma playlist, seda mudelit peab arvesse võtma ka jaekaupmees. Kadumas on mänguasjapoed, raamatupoed – ka kingi saab osta proovimata online-kauplusest,» ütles ta.

Vandenheede rõhutas, et kõige võti on lahti saada vanadest harjumustest ning minna kaasa kliendi käitumise muutumisega. «Nõudlus ja pakkumine peab olema nagu pusle, mille tükid omavahel sobivad – Amazon on pannud need tükid sobima. Online-kaubandus pakub rohkem võimalusi, oluline on ka soodne hind. Amazon on aru saanud, et kui pole kassasid ja järjekordi, siis sellest klient võidab,» tõi ta välja.

Londonis paneb Stratteni sõnul iga päev mõni suur pood uksed kinni, kuna nad ei suuda emotsioonide revolutsiooniga kaasa tulla. Kui osadele meeldib põhjalik ja aeglane valimine, siis teised tahavad kiiret kogemust ning tark kaupmees peab hakkama saama mõlema kliendiga.

«Näiteks Topman, mis on kiirmoebränd, pakub sellist võimalust – ülikond saab luksusbrändi ostmise kogemuse, klient tunneb end paremini. Adidas avas stuudio, mis ei müü midagi, aga pakub inimestele tasuta töötuba, kus saab rääkida toitumisest, treeningutest jm. See on väga edukas projekt. IKEA virtuaalköök – paned ise endale kokku sobiva köögimööbli. Virtuaalne reaalsus on kallis, kuid tasub ära. Tänase jaekaubanduse võti on luua positiivne emotsioon, et ostlemine oleks lõbus ja meeldiv,» lisas trendiotsija.