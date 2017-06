Nõuetele mittevastavad näpuvurrid ohustavad lapsi

Tarbijakaitseametile on laekunud hulgaliselt teateid tollis kinnipeetud spinnerite ehk näpuvurride kohta, kuna on kahtlus, et need ei vasta mänguasjadele kehtestatud ohutusnõuetele. Tollis kinnipeetud mängasju, mille nõuetele vastavus ei ole tõendatud, Euroopa Liidu turule ei lubata.

Euroopas on lähinädalatel juhtunud mitmeid õnnetusi, kus pisikesed detailid (laagrid, tiivikud) on sattunud laste hingamisteedesse ning seetõttu on vajatud kirurgilist sekkumist. Samuti on teatatud õnnetustest, kuna sõrmed on takerdunud vurri avadesse ning teravate servadega spinnerid on tekitanud lõikehaavu.

Amet soovitab näpuvurri ostes jälgida CE-märgise olemasolu toote pakendil. Lisaks juhib amet lapsevanemate tähelepanu asjaolule, et spinnerid ei ole mõeldud mängimiseks alla kolmeaastastele lastele, kuna neilt võivad eralduda väikesed osad, mis võivad olla väikelastele ohtlikud.

Mänguasjadeks loetakse tooteid, mis on kavandatud kas üksnes või muuhulgas mängimiseks alla 14-aastastele lastele. Mänguasi peab olema varustatud CE-vastavusmärgisega, mis kinnitatakse nähtaval ja kustumatul viisil mänguasjale, selle etiketile või pakendile. Enne märgise tootele kandmist peab tootja läbi viima toote vastavushindamise ning koostama asjakohase dokumentatsiooni. Lisaks peab mänguasi kandma tüübi-, partii-, või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab toodet tuvastada.

Mänguasjade puhul peab tootel, selle pakendil või tootega kaasas olevas dokumendis olema kirjas tootja nimi, kaubamärk ja kontaktaadress. Kui toode imporditakse Euroopa Liitu, peavad mänguasjale olema märgitud ka importija kontaktandmed.

Tootja peab tagama, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave. Importijate kohustus on jälgida, et need nõuded oleksid täidetud. Juhised ja ohutusteave peavad olema meie lõpptarbijale esitatud eesti keeles.