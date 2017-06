Selver avas väikepoe Ülemiste linnaku kontorirahvale

Selver on end sisse seadnud 900-ruutmeetrisel pinnal Ülemiste linnaku keskel aadressil Sepapaja 2. Uue kauplusega loodetakse köita enam kui 8000 Ülemiste linnakus töötavat inimest.

Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov sõnas, et uue Selveri kontseptsioon on kokku pandud just ärilinnaku vajadusi silma pidades ning seal on kasutusel uusimad müügikeskkonna- ja e-lahendused, mille eesmärgiks on ostlemisele kuluvat aega maksimaalselt säästa.

Foto: Andres Raudjalg

Selver ASi juhatuse liikme Kristi Lombi sõnul on uue poe kaubavalik tavalisest Selverist mõnevõrra erinev. «Võttes arvesse väikest müügipinda ja küllaltki spetsiifilist klientuuri, oleme pannud suuremat rõhku just valmistoidule, värsketele pagaritoodetele, kohapeal valmivale kiirtoidule ja jookidele. Olemas on elementaarne valik tööstuskaupu ja hoone eesosas avab lähitulevikus uksed ka väike lillepood,» lisas ta.

Samuti saab Sepapaja Selveris kasutada nii SelveEkspressi iseteenindust kui ka tellida kaup e-Selveri teenust kasutades otse kontorisse.

Ülemiste linnakus tegutseb üle 300 ettevõtte ning seal on endale töökoha leidnud ligi 8000 töötajat.