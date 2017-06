Loe, mis maksab iPhone 7 mujal maailmas

Kopsakat hinda tuleb iPhone 7 eest maksta ka Brasiilias, Venemaal, Kreekas ja Poolas, kus muidu pole üldine hinnatase väga kõrge, selgus Deutsche Banki raportist «Mapping the World's Prices». Soodsaim on iPhone 7 aga Jaapanis ja Ameerikas, kus saavad enamasti alguse ka kõik suuremad ja kiiremad tehnikaimed.

Telia ning ka Elisa e-poodides on iPhone 7 kliendihinnaks praegu 849 eurot, Tele2-s aga 819 eurot ning Kaup24 veebipoes suisa 879 eurot. Euronicsis kehtib hetkel telefonile aga soodushind 799,99 eurot, mis on alla löödud tavahinnast 879,99 eurost. Ka Apple'i toodete edasimüüjal Valgel Klaaril on see telefon hetkel müügis 799 euroga. Nende hindadega jääks Eesti tabeli keskele või isegi madalamasse otsa ehk iPhone'i hind on maailma riikidega võrreldes pigem üsna hea.

Eestit ega teisi Balti riike Deutsche Banki hinnavõrdlusesse ei kaasatud.

* hinnad teisendatud USA dollaritest eurodesse; allikas: Deutsche Bank