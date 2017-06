Miks on tähis «YKK» peaaegu kõigil püksilukkudel?

Põhjus on äärmiselt lihtne - tegu on ühe suurima lukutootjaga maailmas ning väga tõenäoline on, et paljudel su riietel ja tarvikutel leiduvad lukud on just YKK tehases valmistatud, kirjutab Business Insider.

Firma lõi 1934. aastal jaapanlane nimega Tadao Yoshida ning YKK tähendab initsiaalne väljendist «Yoshida Kogyo Kabushikikaisa» ning see on lukutööstuse täispikk nimi. Veel valmistavad nad nööpe, trukke, klambreid ja teisigi kinnitusi.

YKK-l on 114 esindust 71 riigis üle maailma ning nende suurimaks konkurendiks on Hiina ettevõte SBS. YKK ja SBS tehastes valmivad kokku enam kui pooled kogu maailmas valmistavatest lukkudest.

Luku leiutamise au ei kuulu siiski kummalegi tootjale, vaid ameeriklasele nimega Whitcomb L. Judson, kes 1893. aastal lukku patenteerides nimetas seda küll pandlahaagiks. Judson pani aluse lukufirmale The Universal Fastener Company, mis tänapäeval kannab nime Talon.