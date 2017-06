Loe, millistest maakondadest võib leida enim hinnalisi trühvleid

Kai Ilvese bakalaureusetööst «Trühvlite elurikkus ja levikumustrid Eestis» ilmneb, et Saaremaa trühvlirohkuse puhul on määravaks mereline kliima, mis ei lase miinuskraadidel Eesti mandriosaga võrreldes samale tasemele langeda, kirjutab Saarte Hääl.

Teine trühvlileidude poolest esirinnas olev maakond on Valgamaa, kus ainsana Eestis on leitud ka väärtuslikke suvitrühvli viljakehi. Valgamaa eripära võiks olla keskmisest varasem soojaperioodi algus või paksem lumekiht talvel, mis ei lase külmal trühvlitele liiga teha.

Bakalaureusetöö juhendaja Leho Tedersoo ütles, et arvestades kahe saare klimaatilist sarnasust, on alust arvata, et suvitrühvleid peaks leiduma ka Saaremaal. «Peame Saaremaad kõige tõenäolisemaks, kust võiks neid hinnalisemaid liike leida,» sõnas Tedersoo.

