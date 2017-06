Iga viies eestimaalane on ettevõtluses kätt proovinud

«Võrreldes eelmise aastaga on lisaraha teenimine ja huvi enda ettevõtte loomise vastu mõnevõrra tõusnud. Põhjuseks toovad inimesed välja vajadust teenida rohkem, aga ka soovi muuta tööaega ja -kohta paindlikumaks ning ennast teostada,» rääkis rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.

Oma äri loomise peale on mõelnud, kuid pole seni seda teinud 40 protsenti elanikest. Sama palju inimesi ei tunnegi üldse huvi ettevõtlusega alustamise vastu. Elanikud vanuses 18-34 paistavad silma suurima huviga – koguni 60 protsenti nendest vastas, et on kaalunud oma äri loomist.

Peamise väljakutsena oma äri alustamisel nimetas 36 protsenti ettevõtluskogemusega inimesi toodete või teenuste müügi korraldamist, kolmandik vastanutest nimetas takistusena rahastuse leidmist ning 23 protsenti seadusandluse mittetundmist. Samas arvas 21 protsentivastanutest, et äri alustamise juures ei olnud tõsiseid takistusi või probleeme.

«Kõige lihtsam viis ettevõtlusega alustamiseks on teha oma hobist äri või leida mõni seni kasutamata ressurss, mis aitaks lisaraha teenida - näiteks kinnisvara, seadmed, eriteadmised ja -oskused,» soovitas Voomets. Lisaks on äri alustamiseks vaja läbimõeldud otsust ja tegevusplaani ning mõistlik on esialgu võtta piiratud riskid, et ebaõnnestumise korral oleksid kaotused hallatavad.

Oma toodete või teenuste müümisel on iga neljas eestimaalane kasutanud sotsiaalmeediat, kõige populaarsemaks kanaliks on Facebook.

Uuringu viis Swedbanki rahaasjade teabekeskuse tellimusel läbi uuringukeskus SKDS selle aasta aprillis. Kokku küsitleti 1010 elanikku vanuses 18-74 aastat.