Untsus ostud: e-poed veavad hajameelseid tarbijaid toote mõõtudega ninapidi

Parukaid disainiv ameeriklanna Blague tellis populaarsest Amazoni veebikaubamajast oma buduaari läbipaistva plastikust tooli, kirjutab HuffPost. «Ma ei kahelnud hetkekski, et seda tahan. Ma ei vaadanud toote kirjeldust ega selle arvustusi,» ütles ta, arvates tellimust tehes, et sai hea pakkumise. Kui tool mõne päeva pärast üsna suures kastis koju toimetati, mõtles naine kohe, et kast on tooli mahutamiseks liiga väike, kuid eeldas, et küllap peab selle kokku panema. Paraku tuli pakist välja hoopis minimõõdus tool. Pildil tundus tool tavalise aiatooli mõõtu, ent reaalsus oli paraku midagi muud ja see info oli tegelikult ka kirjas, naine lihtsalt ei märganud seda.

And this is why you should ALWAYS read the description while shopping on amazon pic.twitter.com/0o7XVzFjiI — (@B_is_4Bombshell) May 24, 2017

Naine purskus naerma ning jagas oma äpardunud ostu Twitteris, kus see sai tohutult palju tähelepanu, kuid samas leidus ka hulgaliselt inimesi, kellel on veebiostudega sarnased kokkupuuted. Näiteks jagati pilte minimõõdus saabunud peeglist, aiamööblist ja isegi eriti pisikesest linnuvannist.

«Ilmselgelt ma pole selles üksi, sest paljud inimesed andsid tagasisidet, et ostsid sama tooli või mistahes muu asja, mis kohale jõudes osutus miniatuurseks,» tõdes ta. Naine nentis, et minitool kõlbab praegu ainult visiitkaartide hoidjaks ning sellest kogemusest peab õppust võtma ja edaspidi väga täpselt toodete kirjeldust ja mõõte lugema.

I know that life. Behold my gorgeous full-length mirror... pic.twitter.com/SxmoEl96bX — Annie O'Reilly (@fandog15) May 26, 2017