Need on kümme kõige väärtuslikumat brändi maailmas

Väärtuslikumad kaubamärgid on järgmised:

Google; kaubamärgi väärtus 245 581 miljardit dollarit

Apple; 234 671 miljardit dollarit

Microsoft; 143 222 miljardit dollarit

Amazon; 139 286 miljardit dollarit

Facebook; 129 800 miljardit dollarit

AT&T; 115 112 miljardit dollarit

Visa; 110 999 miljardit dollarit

Tencent; 108 292 miljardit dollarit

IBM; 102 088 miljardit dollarit

McDonald’s; 97 723 miljardit dollarit

Google vallutas tipu ka möödunud aastal ning on suutnud oma väärtust seitse protsenti kasvatada, Apple jääb veidi alla ning selle väärtus on suurenenud kolm protsenti. Veebikaubamajadest esindatud Amazoni kiidetakse aga just selle poolest, et see jälgib pingsalt tarbijakäitumist ja nende soove ning võib öelda, et Amazon liigub tarbijatega samas suunas.

Esikümnesse mahub veel kiirtoidukett McDonald’s, kelle kohta võiks öelda, et see on teistega võrreldes kõige tehnoloogiakaugem ettevõte. Viimastel aastatel on McDonald’s maailmas tähelepanu pälvinud toodete tervislikumaks muutmisega ning näiteks Hiinas ja Indias on keskendutud just kohalikule tarbijale ja tooteid püütakse neile meelepäraseks teha.

Esikümnele järgnevad veel nii mõnedki mainekad kaubamärgid nagu Marlboro, Coca-Cola, Alibaba Group, UPS, Disney, Starbucks, Nike, Toyota, Zara, BMW ja MasterCard.