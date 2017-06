Põhjus, miks ei tasu lennukis kraanivett juua

Kogenud lennuteenindaja avaldas Independenti portaalile asja, mida lennukipersonal kunagi ei tee – nad ei joo kraanivett ega ka mitte sellest tehtud teed või kohvi. Põhjus on lihtne – lennukite veepaake ei puhastata just väga sageli ning personali neist puhastustest eraldi ei teavitata. Seega pole nad kunagi kindlad, millal tuleb kraanist puhast ja joogikõlblikku vett, millal aga on puhastusest juba mõnda aega möödas ja kraanivett juua ei tasu. Õnneks pakutakse kraanivett reisijatele siiski vaid juhul, kui pudelivee varud on mingil põhjusel otsa lõppenud.

Lennukites leiduva vee puhtust reguleerib küll USA keskkonnakaitseagentuur (EPA), ent kehtiv seadus annab lennufirmadele veehoidlate puhastamisel üsna vabad käed. Seepärast ei pea paljud lennukiteenindajad seda efektiivseks nõudeks, mis kohustaks lennufirmat rohkem vee kvaliteedile panustama. Keskkonnakaitseagentuur on oma uuringutega ka tuvastanud, et igas kaheksandas lennukis on vee kvaliteediga probleeme ning neis võivad levida kolibakterid.